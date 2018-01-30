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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891892893894

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 605
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
118
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 605
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 00:16

  mixa написав:і два:
З 29.01.2018 р. програма лояльності UKRSOTSBANK SHOPPING CLUB не доступна для реєстрації нових користувачів.

:o

вот о чём не стоит жалеть так это о закрытии самой отстойной программы лояльности... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 02:09

  Cler написав:вот о чём не стоит жалеть так это о закрытии самой отстойной программы лояльности... :mrgreen:


это точно. это войдет в энциклопедию банковского маркетинга как эталон самого отстойного дерьма всех времен и народов в категории "программа лояльности"
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 02:35

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

Лучше б закрыли программу, но с нормальными подарками уходящим. У меня 140 тыс. честно потраченных гривен и заработанных балов. Куда их пристроить х.з.

Взял на 10 тыс. Карбон, но с 1.03 это бесполезный кусок говна.

Соц, редиска, не жмись. Давай пополнения или талоны, а потом закрывайся. Уйди с честью.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 07:28

  Фантом написав:
Взял на 10 тыс. Карбон, но с 1.03 это бесполезный кусок говна.


А что с карбоном после 1.03?
egorek
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 07:31

  egorek написав:
  Фантом написав:
Взял на 10 тыс. Карбон, но с 1.03 это бесполезный кусок говна.


А что с карбоном после 1.03?

Не конкурентный кеш-бек
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 09:06

  egorek написав:
  Фантом написав:
Взял на 10 тыс. Карбон, но с 1.03 это бесполезный кусок говна.


А что с карбоном после 1.03?

1% Метро уже, 3% Вог с 1.03.18 и это без налогов. Курам на смех.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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