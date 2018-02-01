RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 898899900901

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 605
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
118
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 605
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 17:06

  Тракторист написав:
  2805 написав:Я сегодня буду писать на них в НБУ.
Предлагаю сделать это всем заинтересованным, потому что только массовостью мы сможем добиться справедливости.

во-первых, банк формально ничего не нарушает, а во-вторых, НБУ сам один из самых больших нарушителей украинского законодательства... :mrgreen:

Я уже написал в НБУ, Кабмин и Президенту.
2805
 
Повідомлень: 35
З нами з: 20.07.10
Подякував: 110 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 17:13

  2805 написав:
  Тракторист написав:во-первых, банк формально ничего не нарушает, а во-вторых, НБУ сам один из самых больших нарушителей украинского законодательства... :mrgreen:

Я уже написал в НБУ, Кабмин и Президенту.



Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1734
З нами з: 24.06.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 18:09

  motosmile написав:Кто куда теперь валютные депо перенесет по окончании с Укрсоца?)
Я вот задумался, Приват/Ощад и банки с русским капиталом неинтересно, смотрю сейчас на Универсал, есть конечно спокойные банки типа Аваля/Агриколя - но процентов почти нет...

В Ощад раньше надо было столбиться.
Альфа/укрсоц ставки на 0.25% вниз.
Универсал ? С таким же успехом вон в ТАС тогда занесите.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1752
З нами з: 26.02.09
Подякував: 19 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 22:28

  2805 написав:
  Тракторист написав:
  2805 написав:Я сегодня буду писать на них в НБУ.
Предлагаю сделать это всем заинтересованным, потому что только массовостью мы сможем добиться справедливости.

во-первых, банк формально ничего не нарушает, а во-вторых, НБУ сам один из самых больших нарушителей украинского законодательства... :mrgreen:

Я уже написал в НБУ, Кабмин и Президенту.

Про кабмин с презом не скажу (скорее всего там будет "футбол" в сторону того же НБУ), а от НБУ же Вы в лучшем случае получите отписку типа "мы не можем влиять на договорные отношения банка с клиентом, поскольку не являемся стороной договора. в случае нарушения ваших прав по договору - обращайтесь в суд"
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 399
З нами з: 20.03.15
Подякував: 20 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 22:31

  2805 написав:
  Тракторист написав:
  2805 написав:Я сегодня буду писать на них в НБУ.
Предлагаю сделать это всем заинтересованным, потому что только массовостью мы сможем добиться справедливости.

во-первых, банк формально ничего не нарушает, а во-вторых, НБУ сам один из самых больших нарушителей украинского законодательства... :mrgreen:

Я уже написал в НБУ, Кабмин и Президенту.

ЕСПЧ то ...
ЕСПЧ то - забыли :)
curiousobro
 
Повідомлень: 692
З нами з: 21.07.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 07:47

  Stringer написав:ваш овнобанк пока единственный, кто так нагло киданул своих вкладчиков :evil:

Первопроходцем был СберРФ. Тоже вводили 1% за снятие депо. Но потом одумались. Не сразу, правда.
sola
 
Повідомлень: 3888
З нами з: 02.03.09
Подякував: 450 раз.
Подякували: 449 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 08:25

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

А депо открытый в МАБе с гривневой карты из пакета Ультра вернётся на карту с процентами как всегда? Не снимут ещё +1% ?
А то что-то засомневался уже...
adamsmittttt
 
Повідомлень: 927
З нами з: 27.03.15
Подякував: 776 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 09:11

  2805 написав:... узнал, что в Одессе только одно отделение оформляет укрсоцевские карты на посёлке Котовского.

Это Вы про Бочарова40 ? Мне такое тоже вешали. Попробуйте на Пушкинская 77. В январе открыл Champion, правда, в грн.
промо-код «Бонус к депозитам» minfin.com.ua/deposits/bonus/ - “MES5FGI”
v-m-
 
Повідомлень: 96
З нами з: 22.02.13
Подякував: 3 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 898899900901
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Google Feedfetcher, Gost2013, groks, inflew, Ukrsotsbank, Кочевник і 6 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5238, 5239, 5240
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
52397 6822187
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2018 23:45
Flamingo
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.