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Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лют, 2018 17:06
Тракторист написав: 2805 написав:
Я сегодня буду писать на них в НБУ.
Предлагаю сделать это всем заинтересованным, потому что только массовостью мы сможем добиться справедливости.
во-первых, банк формально ничего не нарушает, а во-вторых, НБУ сам один из самых больших нарушителей украинского законодательства...
Я уже написал в НБУ, Кабмин и Президенту.
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Додано: Чет 01 лют, 2018 18:09
motosmile написав:
Кто куда теперь валютные депо перенесет по окончании с Укрсоца?)
Я вот задумался, Приват/Ощад и банки с русским капиталом неинтересно, смотрю сейчас на Универсал, есть конечно спокойные банки типа Аваля/Агриколя - но процентов почти нет...
В Ощад раньше надо было столбиться.
Альфа/укрсоц ставки на 0.25% вниз.
Универсал ? С таким же успехом вон в ТАС тогда занесите.
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lov2108
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Додано: Чет 01 лют, 2018 22:28
2805 написав: Тракторист написав: 2805 написав:
Я сегодня буду писать на них в НБУ.
Предлагаю сделать это всем заинтересованным, потому что только массовостью мы сможем добиться справедливости.
во-первых, банк формально ничего не нарушает, а во-вторых, НБУ сам один из самых больших нарушителей украинского законодательства...
Я уже написал в НБУ, Кабмин и Президенту.
Про кабмин с презом не скажу (скорее всего там будет "футбол" в сторону того же НБУ), а от НБУ же Вы в лучшем случае получите отписку типа "мы не можем влиять на договорные отношения банка с клиентом, поскольку не являемся стороной договора. в случае нарушения ваших прав по договору - обращайтесь в суд"
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Flamingo
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Додано: Чет 01 лют, 2018 22:31
2805 написав: Тракторист написав: 2805 написав:
Я сегодня буду писать на них в НБУ.
Предлагаю сделать это всем заинтересованным, потому что только массовостью мы сможем добиться справедливости.
во-первых, банк формально ничего не нарушает, а во-вторых, НБУ сам один из самых больших нарушителей украинского законодательства...
Я уже написал в НБУ, Кабмин и Президенту.
ЕСПЧ то ...
ЕСПЧ то - забыли
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curiousobro
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 07:47
Stringer написав:
ваш овнобанк пока единственный, кто так нагло киданул своих вкладчиков
Первопроходцем был СберРФ. Тоже вводили 1% за снятие депо. Но потом одумались. Не сразу, правда.
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sola
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 08:25
А депо открытый в МАБе с гривневой карты из пакета Ультра вернётся на карту с процентами как всегда? Не снимут ещё +1% ?
А то что-то засомневался уже...
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adamsmittttt
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 09:11
2805 написав:
... узнал, что в Одессе только одно отделение оформляет укрсоцевские карты на посёлке Котовского.
Это Вы про Бочарова40 ? Мне такое тоже вешали. Попробуйте на Пушкинская 77. В январе открыл Champion, правда, в грн.
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v-m-
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