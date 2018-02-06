Укрсоцбанк Альфа-Групп

Додано: Вів 06 лют, 2018 22:19

2 февраля столкнулся со сбоем в работе банкомата: получил сообщение о том, что операция временно не может быть выполнена, а запрошенная сумма с карточного счета списалась. Позвонил на горячую линию, описал ситуацию. Сказали, что на решение запроса может уйти до 45 дней, в случае, если расследование даст отрицательный результат, с меня спишут 50 грн за ложный вызов, а если положительный – вернут на счет сумму невыданных наличных. Через несколько минут после завершения разговора с оператором пришло СМС о возврате средств.Но на этом история не закончилась. Сегодня приходит СМС следующего содерджания.Кстати, первый раз получаю СМС от Альфа Банка по вопросам обслуживания в Укрсоцбанке.Если информация не подтвердилась, то почему мне вернули невыданные банкоматом 3 тысячи? И почему в таком случае с меня до сих пор не списали 50 грн за необоснованную претензию? Или это последнее сообщение – просто иллюстрация того, как правая рука не знает, что делает левая?