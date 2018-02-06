Укрсоцбанк Альфа-Групп

Тракторист написав: технология оплат аналогична портмоне - точно такая же подписка на счета от компаний как и в портмоне и никаких больше телодвижений...
что касается поиска платежей в истории, то лично я на квитанции указываю дату оплаты и банк ...
Хм... а вот про это (про подписку) я не знал -- а во всякие киевэнерго/водоканал они показания передавать умеют? -- поле "предыдущие показания" правильно заполнено. -- я именно в этой связи поиск квитанции упоминал.
Альфа в принципе работает через Портмоне, но может более более коряво, но зато при этом совершенно бесплатно...
ВТБ работает через конкурирующий сервис - можете использовать для оплаты электронную квитанцию, которая соответсвует той что прийдёт к вам в бумажном виде, можете занести показания и тариф и система вам покажет сумму к оплате, можете просто занести любую сумму которую вы сейчас способны оплатить. кое-что конечно в оплатах перемудрили - при оплате квитанций Киевводоканала получаете отдельно квитанцию по оплате за холодную воду и отдельно квитанцию за отвод горячей воды, аналогично при оплате Киевэнерго за отопление и горячую воду, но в общем всё работает и вполне приемлемо...
Хочу поблагодарить банк за введение комиссии за получение собственных средств с окончившегося депозита.Верной дорогой идёте!(Евровой картой Вашего банка не пользуюсь, не вижу для себя такой необходимости)
Тракторист написав:из того что использую лично - это ИБ Альфы и ВТБ, но есть и другие варианты...
1.Если взять ИБ Альфы, то что там бесплатно, а что платно в плане оплаты коммуналки, какая карта наиболее экономична и удобна? 2.Какие другие варианты? 3.Чем это лучше сервиса Приват24?
1. все оплаты коммунальных платежей по шаблонам платежей бесплатно. платно только пополнение мобильных телефонов (в ВТБ пополнение мобильных бесплатно). кроме того можно можно бесплатно делать платежи в другие банки по свободным реквизитам до 50/150/450 тыс. грн. (один платёж/в день/в месяц). 2. практически все нормальные банки имеют сервисы по оплате коммунальных, но правда не во всех банках они бесплатны для клиентов. 3. ИБ Альфы ничем не лучше Приват24, но с Приватом не хочу иметь никаких отношений...
Сергей Владимирович написав:Хочу поблагодарить банк за введение комиссии за получение собственных средств с окончившегося депозита.Верной дорогой идёте!(Евровой картой Вашего банка не пользуюсь, не вижу для себя такой необходимости)
Это как? Как теперь валютные получать, если оформлена карта ?
Сергей Владимирович написав:Хочу поблагодарить банк за введение комиссии за получение собственных средств с окончившегося депозита.Верной дорогой идёте!(Евровой картой Вашего банка не пользуюсь, не вижу для себя такой необходимости)
Это как? Как теперь валютные получать, если оформлена карта ?
также как и всегда. проблема с получением валюты с карточных счетов была в течении пары лет, но эта проблема возникала не из-за банка, а из-за "маразмов" НБУ ...
2 февраля столкнулся со сбоем в работе банкомата: получил сообщение о том, что операция временно не может быть выполнена, а запрошенная сумма с карточного счета списалась. Позвонил на горячую линию, описал ситуацию. Сказали, что на решение запроса может уйти до 45 дней, в случае, если расследование даст отрицательный результат, с меня спишут 50 грн за ложный вызов, а если положительный – вернут на счет сумму невыданных наличных. Через несколько минут после завершения разговора с оператором пришло СМС о возврате средств. Но на этом история не закончилась. Сегодня приходит СМС следующего содерджания. Кстати, первый раз получаю СМС от Альфа Банка по вопросам обслуживания в Укрсоцбанке. Если информация не подтвердилась, то почему мне вернули невыданные банкоматом 3 тысячи? И почему в таком случае с меня до сих пор не списали 50 грн за необоснованную претензию? Или это последнее сообщение – просто иллюстрация того, как правая рука не знает, что делает левая?