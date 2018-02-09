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Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лют, 2018 16:10
cheburek3 написав:
Я делал перевод закончившегося валютного депо с тек УкрСоца на карту Альфы. А потом получал в кассе. Такие подводные камни.
1) Перевод идет около 2 часов. А тут писали - секунды.
2) Лимиты на снятие налички с карты, к-рые ставятся в МАБе, не пригодились. Пришлось общаться с кол-центром.
И еще - уже пришел с предзаказом в отделение, а все равно пытаются уговорить открыть какой-то депо.
Добрый день, cheburek3. Спасибо, что уточнили сроки зачисления. Приносим свои извинения, что информация, которая была ранее - некорректная.
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Ukrsotsbank
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 17:58
Ukrsotsbank написав: cheburek3 написав:
Я делал перевод закончившегося валютного депо с тек УкрСоца на карту Альфы. А потом получал в кассе. Такие подводные камни.
1) Перевод идет около 2 часов. А тут писали - секунды.
2) Лимиты на снятие налички с карты, к-рые ставятся в МАБе, не пригодились. Пришлось общаться с кол-центром.
И еще - уже пришел с предзаказом в отделение, а все равно пытаются уговорить открыть какой-то депо.
Добрый день, cheburek3. Спасибо, что уточнили сроки зачисления. Приносим свои извинения, что информация, которая была ранее - некорректная.
вы ещё мне обещали уточнить, переведут ли в двойном отеделении, в котором клиент не обслуживался, валюту на существующие карты альфы?
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 18:32
[quote="4291902:Stringer"]ы ещё мне обещали уточнить, переведут ли в двойном отеделении, в котором клиент не обслуживался, валюту на существующие карты альфы?
У меня такие же условия. перевели успешно.
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cheburek3
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 19:50
cheburek3 написав:
Я делал перевод закончившегося валютного депо с тек УкрСоца на карту Альфы. А потом получал в кассе. Такие подводные камни.
1) Перевод идет около 2 часов. А тут писали - секунды.
2) Лимиты на снятие налички с карты, к-рые ставятся в МАБе, не пригодились. Пришлось общаться с кол-центром.
И еще - уже пришел с предзаказом в отделение, а все равно пытаются уговорить открыть какой-то депо.
Ну всё, вот и я попрощался с Укрсоцем по вышеупомянутой схеме !!!
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lov2108
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:06
lov2108
так и не дождались пополнях у ж0ппинг клубе? )
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:24
IMPRINTER написав:lov2108
так и не дождались пополнях у ж0ппинг клубе? )
Нажухали, трепачи...
Не серйозна установа. Слово не тримають. Шарашкіна контора.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
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Козак-характерник
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