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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 906907908909

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 16:10

  cheburek3 написав:Я делал перевод закончившегося валютного депо с тек УкрСоца на карту Альфы. А потом получал в кассе. Такие подводные камни.
1) Перевод идет около 2 часов. А тут писали - секунды.
2) Лимиты на снятие налички с карты, к-рые ставятся в МАБе, не пригодились. Пришлось общаться с кол-центром.
И еще - уже пришел с предзаказом в отделение, а все равно пытаются уговорить открыть какой-то депо.

Добрый день, cheburek3. Спасибо, что уточнили сроки зачисления. Приносим свои извинения, что информация, которая была ранее - некорректная.
Ukrsotsbank
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 17:58

  Ukrsotsbank написав:
  cheburek3 написав:Я делал перевод закончившегося валютного депо с тек УкрСоца на карту Альфы. А потом получал в кассе. Такие подводные камни.
1) Перевод идет около 2 часов. А тут писали - секунды.
2) Лимиты на снятие налички с карты, к-рые ставятся в МАБе, не пригодились. Пришлось общаться с кол-центром.
И еще - уже пришел с предзаказом в отделение, а все равно пытаются уговорить открыть какой-то депо.

Добрый день, cheburek3. Спасибо, что уточнили сроки зачисления. Приносим свои извинения, что информация, которая была ранее - некорректная.

вы ещё мне обещали уточнить, переведут ли в двойном отеделении, в котором клиент не обслуживался, валюту на существующие карты альфы?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 18:32

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

[quote="4291902:Stringer"]ы ещё мне обещали уточнить, переведут ли в двойном отеделении, в котором клиент не обслуживался, валюту на существующие карты альфы?

У меня такие же условия. перевели успешно.
cheburek3
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 19:50

  cheburek3 написав:Я делал перевод закончившегося валютного депо с тек УкрСоца на карту Альфы. А потом получал в кассе. Такие подводные камни.
1) Перевод идет около 2 часов. А тут писали - секунды.
2) Лимиты на снятие налички с карты, к-рые ставятся в МАБе, не пригодились. Пришлось общаться с кол-центром.
И еще - уже пришел с предзаказом в отделение, а все равно пытаются уговорить открыть какой-то депо.

Ну всё, вот и я попрощался с Укрсоцем по вышеупомянутой схеме !!!
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lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:06

lov2108

так и не дождались пополнях у ж0ппинг клубе? )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:24

  IMPRINTER написав:lov2108

так и не дождались пополнях у ж0ппинг клубе? )

Нажухали, трепачи... :evil: Не серйозна установа. Слово не тримають. Шарашкіна контора.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 23:00

  IMPRINTER написав:lov2108

так и не дождались пополнях у ж0ппинг клубе? )

Так вроде ж бонусы остались....
Разве я не могу их поменять....к примеру на кольцеброс? :mrgreen:
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lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 23:02

  lov2108 написав:
  IMPRINTER написав:lov2108

так и не дождались пополнях у ж0ппинг клубе? )

Так вроде ж бонусы остались....
Разве я не могу их поменять....к примеру на кольцеброс? :mrgreen:


щас и кольцеброс уже мечта ) не ценили то что имели )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 00:21

сегодня приняли заявление что по окончанию срока депо, сбросят его на карту альфы.
В укрсоце, по их словам, деньги только на текущий падают. Но если потом с текущего депо открыть на Альфу, дают +0,25 к депо долларовому.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 07:12

  demichh написав:сегодня приняли заявление что по окончанию срока депо, сбросят его на карту альфы.
В укрсоце, по их словам, деньги только на текущий падают. Но если потом с текущего депо открыть на Альфу, дают +0,25 к депо долларовому.

Под каким соусом они это делают?
Где в условиях? :)
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lov2108
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