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Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 лют, 2018 09:40
Stringer написав:
вы ещё мне обещали уточнить, переведут ли в двойном отеделении, в котором клиент не обслуживался, валюту на существующие карты альфы?
Добрый день, Stringer. Ответ был предоставлен по следующей ссылке: Укрсоцбанк Альфа-Групп
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