Укрсоцбанк Альфа-Групп

Ukrsotsbank
Спасибо большое, мне не нужна детальная консультация.
Просто хотел получить ответ одним словом - можно остаться в Укрсоцбанке или нет.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лют, 2018 14:10
Ukrsotsbank
Спасибо большое, мне не нужна детальная консультация.
Просто хотел получить ответ одним словом - можно остаться в Укрсоцбанке или нет.
Додано: Вів 13 лют, 2018 14:20
Додано: Сер 14 лют, 2018 10:06
Так что там с моим делом?
И у меня и у жены как было минус 4 доллара на карточном счёте, так ничего и не поменялось.
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