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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 908909910911

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 14:10

Ukrsotsbank
Спасибо большое, мне не нужна детальная консультация.
Просто хотел получить ответ одним словом - можно остаться в Укрсоцбанке или нет. :-)
vk
 
Повідомлень: 47
З нами з: 04.07.08
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 14:20

  vk написав:Ukrsotsbank
Спасибо большое, мне не нужна детальная консультация.
Просто хотел получить ответ одним словом - можно остаться в Укрсоцбанке или нет. :-)

VK, одним словом ответить не получится. Есть отделения, которые закрываются, а другие - нет. Поэтому и необходимо уточнить детали.
Ukrsotsbank
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Представник банку
 
Повідомлень: 176
З нами з: 15.08.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 10:06

  Ukrsotsbank написав:
  2805 написав:Вопрос к ОФ Ukrsotsbank.
Только что получил именную ТП "Чемпион" в Одессе на ул.Королёва.
Возник спор с сотрудниками отделения, я им говорю, что для вкладчиков банка карта бесплатная, а они утверждают, что платная(4 доллара).
В тарифах на сайте пишется, что бесплатно.
Ответьте, пожалуйста, кто прав?

Добрый день, 2805. Согласно ТП "Чемпион" сноска 3 - для вкладчиков Банка бесплатно. Для того, чтобы разобраться напишите, пожалуйста, Ваш ИНН в личном сообщении.


Так что там с моим делом?
И у меня и у жены как было минус 4 доллара на карточном счёте, так ничего и не поменялось.
2805
 
Повідомлень: 40
З нами з: 20.07.10
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Подякували: 6 раз.
 
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  #<1 ... 908909910911
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