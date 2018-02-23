Укрсоцбанк Альфа-Групп

Додано: П'ят 23 лют, 2018 21:17

2805 написав: Binimovich написав: Вопрос следующий: закончился годовой депозит, деньги на счет клал через кассу. По приходу в отделение заявили, что за обналичивание комиссия 1 %.

Давно такое ввели? Вопрос следующий: закончился годовой депозит, деньги на счет клал через кассу. По приходу в отделение заявили, что за обналичивание комиссия 1 %.Давно такое ввели?

Со второго февраля.

И что, Вы получили депо и не пытались обойти это нововведение? Со второго февраля.И что, Вы получили депо и не пытались обойти это нововведение?

Я стараюсь не работать с банками, в которых нужно обходить их нововведения, предпочитаю обходить такие банки стороной.Я бы еще понял, если бы нововведения касались бы только новых договоров, где клиенты могли бы решать, стоит ли открывать новые депо или счета с изменившимися условиями обслуживания, а так... Вы меня извините, но вводить комиссию на снятие депозитов - это свинство по отношению к уже имеющимся клиентам банка.Как итог: вывод денег из банка на сумму, гарантированную Фондом, в эквиваленте, под ноль и отсутствие желание работать в дальнейшем с этим банком.Кстати, о снятии валюты. Выдавали эту сумму аж целых три дня. Видите ли, инкассация у них бывает только раз в неделю. Собирали второй и третий день сумму с приноса людей валюты в кассу. Место: немаленький райцентр Киевской области.