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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 911912913914>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 15:32

  mksm написав:Ukrsotsbank
пр-т. Индустриальный (пр-т. Фрунзе), 26
пр-т. Московский, 196а
ул. Полтавский шлях, 56

пр-т. Индустриальный (пр-т. Фрунзе), 26 - ПАТ "Укрсоцбанк";
пр-т. Московский, 196а - формат 2в1;
ул. Полтавский шлях, 56 - формат 2в1.
Ukrsotsbank
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 15:41

Ukrsotsbank
Спасибо!
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 23:49

Вопрос следующий: закончился годовой депозит, деньги на счет клал через кассу. По приходу в отделение заявили, что за обналичивание комиссия 1 %. :|
Давно такое ввели?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 09:34

  Binimovich написав:Вопрос следующий: закончился годовой депозит, деньги на счет клал через кассу. По приходу в отделение заявили, что за обналичивание комиссия 1 %. :|
Давно такое ввели?

Со второго февраля.
И что, Вы получили депо и не пытались обойти это нововведение?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 09:41

  Binimovich написав:Вопрос следующий: закончился годовой депозит, деньги на счет клал через кассу. По приходу в отделение заявили, что за обналичивание комиссия 1 %. :|
Давно такое ввели?

Пролистайте темы, разжёвывали - через пакет Аллы ультра или через Чемпион Кольцеброса будет нахаляву.
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lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 09:50

  Binimovich написав:Вопрос следующий: закончился годовой депозит, деньги на счет клал через кассу. По приходу в отделение заявили, что за обналичивание комиссия 1 %. :|
Давно такое ввели?

Добрый день, Binimovich. Комиссия была введена с 02.02.2018. Уточните, пожалуйста, Ваш ИНН в личном сообщении. Проверим какие варианты можем предложить, чтобы избежать данной комиссии.
Ukrsotsbank
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:44

  Ukrsotsbank написав:
  Binimovich написав:Вопрос следующий: закончился годовой депозит, деньги на счет клал через кассу. По приходу в отделение заявили, что за обналичивание комиссия 1 %. :|
Давно такое ввели?

Добрый день, Binimovich. Комиссия была введена с 02.02.2018. Уточните, пожалуйста, Ваш ИНН в личном сообщении. Проверим какие варианты можем предложить, чтобы избежать данной комиссии.

варианты давно уже обсосали - ещё минимум два посещения либо вашего банка, либо вашего и альфы...
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 21:17

  2805 написав:
  Binimovich написав:Вопрос следующий: закончился годовой депозит, деньги на счет клал через кассу. По приходу в отделение заявили, что за обналичивание комиссия 1 %. :|
Давно такое ввели?

Со второго февраля.
И что, Вы получили депо и не пытались обойти это нововведение?


Я стараюсь не работать с банками, в которых нужно обходить их нововведения, предпочитаю обходить такие банки стороной. :mrgreen:
Я бы еще понял, если бы нововведения касались бы только новых договоров, где клиенты могли бы решать, стоит ли открывать новые депо или счета с изменившимися условиями обслуживания, а так... Вы меня извините, но вводить комиссию на снятие депозитов - это свинство по отношению к уже имеющимся клиентам банка.
Как итог: вывод денег из банка на сумму, гарантированную Фондом, в эквиваленте, под ноль и отсутствие желание работать в дальнейшем с этим банком.

Кстати, о снятии валюты. Выдавали эту сумму аж целых три дня. Видите ли, инкассация у них бывает только раз в неделю. Собирали второй и третий день сумму с приноса людей валюты в кассу. Место: немаленький райцентр Киевской области.
Востаннє редагувалось Binimovich в П'ят 23 лют, 2018 21:19, всього редагувалось 1 раз.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 21:19

  Binimovich написав:
  2805 написав:
  Binimovich написав:Вопрос следующий: закончился годовой депозит, деньги на счет клал через кассу. По приходу в отделение заявили, что за обналичивание комиссия 1 %. :|
Давно такое ввели?

Со второго февраля.
И что, Вы получили депо и не пытались обойти это нововведение?


Я стараюсь не работать с банками, в которых нужно обходить их нововведения.
Я бы еще понял, если бы нововведения касались бы только новых договоров, где клиенты могли бы решать, стоит ли открывать новые депо или счета с изменившимися условиями обслуживания, а так... Вы меня извините, но вводить комиссию на снятие депозитов - это свинство по отношению к уже имеющимся клиентам банка.
Как итог: вывод денег из банка на сумму, гарантированную Фондом, в эквиваленте, под ноль и отсутствие желание работать в дальнейшем с этим банком.

Кстати, о снятии валюты. Выдавали эту сумму аж целых три дня. Видите ли, инкассация у них бывает только раз в неделю. Собирали второй и третий день сумму с приноса людей валюты в кассу. Место: немаленький райцентр Киевской области.

Так в итоге вывели с комисом или без?
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lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 21:21

lov2108

Оперативненько :mrgreen:
А Вы как думаете? Конечно, с комиссией. И за эту комиссию получил сервис в виде трехдневного посещения банка...
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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