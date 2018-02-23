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Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лют, 2018 15:32
mksm написав:Ukrsotsbank
пр-т. Индустриальный (пр-т. Фрунзе), 26
пр-т. Московский, 196а
ул. Полтавский шлях, 56
пр-т. Индустриальный (пр-т. Фрунзе), 26 - ПАТ "Укрсоцбанк";
пр-т. Московский, 196а - формат 2в1;
ул. Полтавский шлях, 56 - формат 2в1.
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Додано: Сер 21 лют, 2018 15:41
Ukrsotsbank
Спасибо!
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Додано: Чет 22 лют, 2018 23:49
Вопрос следующий: закончился годовой депозит, деньги на счет клал через кассу. По приходу в отделение заявили, что за обналичивание комиссия 1 %.
Давно такое ввели?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 09:34
Binimovich написав:
Вопрос следующий: закончился годовой депозит, деньги на счет клал через кассу. По приходу в отделение заявили, что за обналичивание комиссия 1 %.
Давно такое ввели?
Со второго февраля.
И что, Вы получили депо и не пытались обойти это нововведение?
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 09:41
Binimovich написав:
Вопрос следующий: закончился годовой депозит, деньги на счет клал через кассу. По приходу в отделение заявили, что за обналичивание комиссия 1 %.
Давно такое ввели?
Пролистайте темы, разжёвывали - через пакет Аллы ультра или через Чемпион Кольцеброса будет нахаляву.
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 09:50
Binimovich написав:
Вопрос следующий: закончился годовой депозит, деньги на счет клал через кассу. По приходу в отделение заявили, что за обналичивание комиссия 1 %.
Давно такое ввели?
Добрый день, Binimovich. Комиссия была введена с 02.02.2018. Уточните, пожалуйста, Ваш ИНН в личном сообщении. Проверим какие варианты можем предложить, чтобы избежать данной комиссии.
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:44
Ukrsotsbank написав: Binimovich написав:
Вопрос следующий: закончился годовой депозит, деньги на счет клал через кассу. По приходу в отделение заявили, что за обналичивание комиссия 1 %.
Давно такое ввели?
Добрый день, Binimovich. Комиссия была введена с 02.02.2018. Уточните, пожалуйста, Ваш ИНН в личном сообщении. Проверим какие варианты можем предложить, чтобы избежать данной комиссии.
варианты давно уже обсосали - ещё минимум два посещения либо вашего банка, либо вашего и альфы...
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Stringer
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 21:17
2805 написав: Binimovich написав:
Вопрос следующий: закончился годовой депозит, деньги на счет клал через кассу. По приходу в отделение заявили, что за обналичивание комиссия 1 %.
Давно такое ввели?
Со второго февраля.
И что, Вы получили депо и не пытались обойти это нововведение?
Я стараюсь не работать с банками, в которых нужно обходить их нововведения, предпочитаю обходить такие банки стороной.
Я бы еще понял, если бы нововведения касались бы только новых договоров, где клиенты могли бы решать, стоит ли открывать новые депо или счета с изменившимися условиями обслуживания, а так... Вы меня извините, но вводить комиссию на снятие депозитов - это свинство по отношению к уже имеющимся клиентам банка.
Как итог: вывод денег из банка на сумму, гарантированную Фондом, в эквиваленте, под ноль и отсутствие желание работать в дальнейшем с этим банком.
Кстати, о снятии валюты. Выдавали эту сумму аж целых три дня. Видите ли, инкассация у них бывает только раз в неделю. Собирали второй и третий день сумму с приноса людей валюты в кассу. Место: немаленький райцентр Киевской области.
Востаннє редагувалось Binimovich
в П'ят 23 лют, 2018 21:19, всього редагувалось 1 раз.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Binimovich
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 21:19
Binimovich написав: 2805 написав: Binimovich написав:
Вопрос следующий: закончился годовой депозит, деньги на счет клал через кассу. По приходу в отделение заявили, что за обналичивание комиссия 1 %.
Давно такое ввели?
Со второго февраля.
И что, Вы получили депо и не пытались обойти это нововведение?
Я стараюсь не работать с банками, в которых нужно обходить их нововведения.
Я бы еще понял, если бы нововведения касались бы только новых договоров, где клиенты могли бы решать, стоит ли открывать новые депо или счета с изменившимися условиями обслуживания, а так... Вы меня извините, но вводить комиссию на снятие депозитов - это свинство по отношению к уже имеющимся клиентам банка.
Как итог: вывод денег из банка на сумму, гарантированную Фондом, в эквиваленте, под ноль и отсутствие желание работать в дальнейшем с этим банком.
Кстати, о снятии валюты. Выдавали эту сумму аж целых три дня. Видите ли, инкассация у них бывает только раз в неделю. Собирали второй и третий день сумму с приноса людей валюты в кассу. Место: немаленький райцентр Киевской области.
Так в итоге вывели с комисом или без?
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
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lov2108
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 21:21
lov2108
Оперативненько
А Вы как думаете? Конечно, с комиссией. И за эту комиссию получил сервис в виде трехдневного посещения банка...
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Binimovich
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