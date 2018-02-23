Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Укрсоцбанк Альфа-Групп Укрсоцбанк Альфа-Групп + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 911912913914 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 606 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 26% 155 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 20% 121 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 20% 119 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 22% 131 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 13% 80 Всього голосів : 606 Додано: П'ят 23 лют, 2018 21:26 Binimovich написав: lov2108



Оперативненько

А Вы как думаете? Конечно, с комиссией. И за эту комиссию получил сервис в виде трехдневного посещения банка... ОперативненькоА Вы как думаете? Конечно, с комиссией. И за эту комиссию получил сервис в виде трехдневного посещения банка...

Ой ***....этож баксов 75 на ветер.

А чего не открыли пакет альфы и на халяву? Ой ***....этож баксов 75 на ветер.А чего не открыли пакет альфы и на халяву? Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн. lov2108

Повідомлень: 1827 З нами з: 26.02.09 Подякував: 21 раз. Подякували: 85 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лют, 2018 21:42 lov2108 написав: Binimovich написав: lov2108



Оперативненько

А Вы как думаете? Конечно, с комиссией. И за эту комиссию получил сервис в виде трехдневного посещения банка... ОперативненькоА Вы как думаете? Конечно, с комиссией. И за эту комиссию получил сервис в виде трехдневного посещения банка...

Ой ***....этож баксов 75 на ветер.

А чего не открыли пакет альфы и на халяву? Ой ***....этож баксов 75 на ветер.А чего не открыли пакет альфы и на халяву?



И когда бы мне карты выдали, а? И сколько бы еще времени прошло?

На пакетах Альфы я уже влетел на 200 грн комиссии, так как закрыл депо, в свое время, а условием "халявного" обслуживания карт являлось наличие суммы на депо больше 100 тыс грн.



П.С. Карты вообще не люблю, уже писал как-то, как открыл депо в Альфе год назад ( это уже после попадания на карточном обслуживании), когда уже стало обязательным для Альфы открытие карточного пакета при оформлении депо, БЕЗ открытия карточных счетов. Мне даже не верили на форуме, что такое возможно И когда бы мне карты выдали, а? И сколько бы еще времени прошло?На пакетах Альфы я уже влетел на 200 грн комиссии, так как закрыл депо, в свое время, а условием "халявного" обслуживания карт являлось наличие суммы на депо больше 100 тыс грн.П.С. Карты вообще не люблю, уже писал как-то, как открыл депо в Альфе год назад ( это уже после попадания на карточном обслуживании), когда уже стало обязательным для Альфы открытие карточного пакета при оформлении депо, БЕЗ открытия карточных счетов. Мне даже не верили на форуме, что такое возможно "Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?" Binimovich Повідомлень: 3786 З нами з: 24.01.14 Подякував: 827 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 911912913914 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Альфа-Банк 1 ... 5369 , 5370 , 5371

Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32 Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32 53706 6939200

Інкогніто Суб 24 лют, 2018 00:02 реклама