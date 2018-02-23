Укрсоцбанк Альфа-Групп

Ой ***....этож баксов 75 на ветер.
А чего не открыли пакет альфы и на халяву?
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 21:26
Ой ***....этож баксов 75 на ветер.
А чего не открыли пакет альфы и на халяву?
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 21:42
И когда бы мне карты выдали, а? И сколько бы еще времени прошло?
На пакетах Альфы я уже влетел на 200 грн комиссии, так как закрыл депо, в свое время, а условием "халявного" обслуживания карт являлось наличие суммы на депо больше 100 тыс грн.
П.С. Карты вообще не люблю, уже писал как-то, как открыл депо в Альфе год назад ( это уже после попадания на карточном обслуживании), когда уже стало обязательным для Альфы открытие карточного пакета при оформлении депо, БЕЗ открытия карточных счетов. Мне даже не верили на форуме, что такое возможно
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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