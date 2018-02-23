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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 911912913914

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 21:26

  Binimovich написав:lov2108

Оперативненько :mrgreen:
А Вы как думаете? Конечно, с комиссией. И за эту комиссию получил сервис в виде трехдневного посещения банка...

Ой ***....этож баксов 75 на ветер.
А чего не открыли пакет альфы и на халяву?
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lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 21:42

  lov2108 написав:
  Binimovich написав:lov2108

Оперативненько :mrgreen:
А Вы как думаете? Конечно, с комиссией. И за эту комиссию получил сервис в виде трехдневного посещения банка...

Ой ***....этож баксов 75 на ветер.
А чего не открыли пакет альфы и на халяву?


И когда бы мне карты выдали, а? И сколько бы еще времени прошло?
На пакетах Альфы я уже влетел на 200 грн комиссии, так как закрыл депо, в свое время, а условием "халявного" обслуживания карт являлось наличие суммы на депо больше 100 тыс грн. :mrgreen:

П.С. Карты вообще не люблю, уже писал как-то, как открыл депо в Альфе год назад ( это уже после попадания на карточном обслуживании), когда уже стало обязательным для Альфы открытие карточного пакета при оформлении депо, БЕЗ открытия карточных счетов. Мне даже не верили на форуме, что такое возможно :mrgreen:
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 08:59

"Депозитчики - спонсоры пикничка" это ноу-хау от коне...водов Альфа-групп
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 11:13

  Binimovich написав:Кстати, о снятии валюты. Выдавали эту сумму аж целых три дня. Видите ли, инкассация у них бывает только раз в неделю. Собирали второй и третий день сумму с приноса людей валюты в кассу. Место: немаленький райцентр Киевской области.

такие "мансы" бывали и раньше даже в некоторых киевских отделениях, но всегда можно было подъехать в центральное отделение на Жилянской и получить практически любую сумму...
Cler
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