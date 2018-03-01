Укрсоцбанк Альфа-Групп

Додано: П'ят 23 лют, 2018 21:42

lov2108 написав: Binimovich написав: lov2108



Оперативненько

А Вы как думаете? Конечно, с комиссией. И за эту комиссию получил сервис в виде трехдневного посещения банка... ОперативненькоА Вы как думаете? Конечно, с комиссией. И за эту комиссию получил сервис в виде трехдневного посещения банка...

Ой ***....этож баксов 75 на ветер.

А чего не открыли пакет альфы и на халяву? Ой ***....этож баксов 75 на ветер.А чего не открыли пакет альфы и на халяву?

И когда бы мне карты выдали, а? И сколько бы еще времени прошло?На пакетах Альфы я уже влетел на 200 грн комиссии, так как закрыл депо, в свое время, а условием "халявного" обслуживания карт являлось наличие суммы на депо больше 100 тыс грн.П.С. Карты вообще не люблю, уже писал как-то, как открыл депо в Альфе год назад ( это уже после попадания на карточном обслуживании), когда уже стало обязательным для Альфы открытие карточного пакета при оформлении депо, БЕЗ открытия карточных счетов. Мне даже не верили на форуме, что такое возможно