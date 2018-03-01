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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 911912913914

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 21:26

  Binimovich написав:lov2108

Оперативненько :mrgreen:
А Вы как думаете? Конечно, с комиссией. И за эту комиссию получил сервис в виде трехдневного посещения банка...

Ой ***....этож баксов 75 на ветер.
А чего не открыли пакет альфы и на халяву?
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lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 21:42

  lov2108 написав:
  Binimovich написав:lov2108

Оперативненько :mrgreen:
А Вы как думаете? Конечно, с комиссией. И за эту комиссию получил сервис в виде трехдневного посещения банка...

Ой ***....этож баксов 75 на ветер.
А чего не открыли пакет альфы и на халяву?


И когда бы мне карты выдали, а? И сколько бы еще времени прошло?
На пакетах Альфы я уже влетел на 200 грн комиссии, так как закрыл депо, в свое время, а условием "халявного" обслуживания карт являлось наличие суммы на депо больше 100 тыс грн. :mrgreen:

П.С. Карты вообще не люблю, уже писал как-то, как открыл депо в Альфе год назад ( это уже после попадания на карточном обслуживании), когда уже стало обязательным для Альфы открытие карточного пакета при оформлении депо, БЕЗ открытия карточных счетов. Мне даже не верили на форуме, что такое возможно :mrgreen:
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 08:59

"Депозитчики - спонсоры пикничка" это ноу-хау от коне...водов Альфа-групп
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 11:13

  Binimovich написав:Кстати, о снятии валюты. Выдавали эту сумму аж целых три дня. Видите ли, инкассация у них бывает только раз в неделю. Собирали второй и третий день сумму с приноса людей валюты в кассу. Место: немаленький райцентр Киевской области.

такие "мансы" бывали и раньше даже в некоторых киевских отделениях, но всегда можно было подъехать в центральное отделение на Жилянской и получить практически любую сумму...
Cler
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 16:15

1. в каких отделениях Киева осталась возможность открытия карт именно Укрсоцбанка?
2. есть ли возможность открытия бесплатных карт (в ваоюте) для депозитчиков только по факту наличия депозита, без открытия новых депозитов?
3. откроют ли дополнительно бесплатные карты по тарифам для депозитчиков если уже имеются платные карты в пакете "чемпион"?
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 09:40

  uaprofi написав:1. в каких отделениях Киева осталась возможность открытия карт именно Укрсоцбанка?
2. есть ли возможность открытия бесплатных карт (в ваоюте) для депозитчиков только по факту наличия депозита, без открытия новых депозитов?
3. откроют ли дополнительно бесплатные карты по тарифам для депозитчиков если уже имеются платные карты в пакете "чемпион"?

Добрый день, uaprofi. Для более детальной консультации уточните, пожалуйста, Ваш ИНН в личном сообщении. А также в каком районе города Киева будет удобней обратиться в отделение.
Ukrsotsbank
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 23:04

Ukrsotsbank
получил сегодня смс о том, что с 01.03.2018 меняются тарифы по карбону, а на сайте Укрсоцбанка указано что тарифы меняются с 30.03.2018
https://ru.ukrsotsbank.com/operating_changes/view/139/

просьба представителю Укрсоцбанка пояснить, что меняется с 01.03.2018

до 30.03.2018 я так понимаю лучше всё позакрывать, т.к. там такого наваяли в тарифах...
цель я так понимаю повыгонять всех окончательно из Укрсоца в Альфу...
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velvet
 
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