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Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 бер, 2018 12:07
Ukrsotsbank, и еще один вопрос, если карта Carbon MC World, средства сейчас на ней, срок действия карты заканчивается в марте, могу снять 3000 без комис, остальное после закрытия. Правильно ли я понимаю что она не будет перевыпущена автоматически без моей заявки даже если я не инициирую закрытие счета?
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Lost
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Додано: Суб 03 бер, 2018 13:36
Lost написав:
и еще один вопрос, если карта Carbon MC World, средства сейчас на ней, срок действия карты заканчивается в марте, могу снять 3000 без комис, остальное после закрытия. Правильно ли я понимаю что она не будет перевыпущена автоматически без моей заявки даже если я не инициирую закрытие счета?
есть другой вариант: проще и быстрее, смотрите лс
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velvet
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Додано: Суб 03 бер, 2018 13:41
Lost написав:Ukrsotsbank
, и еще один вопрос, если карта Carbon MC World, средства сейчас на ней, срок действия карты заканчивается в марте, могу снять 3000 без комис, остальное после закрытия. Правильно ли я понимаю что она не будет перевыпущена автоматически без моей заявки даже если я не инициирую закрытие счета?
то что можно снять без комиссии снимайте, а остальное постарайтесь потратить или в магазине или в интернете (до 500 грн. операции в интернете проходят без звонка на "тёплую" линию). получение денег через кассу после закрытия счёта - это только на самый крайний случай, так как подобная операция в Укрсоце занимает час и более (с учётом очередей к менеджеру и в кассу)...
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Додано: Суб 03 бер, 2018 13:53
Lost написав:Ukrsotsbank
, и еще один вопрос, если карта Carbon MC World, средства сейчас на ней, срок действия карты заканчивается в марте, могу снять 3000 без комис, остальное после закрытия. Правильно ли я понимаю что она не будет перевыпущена автоматически без моей заявки даже если я не инициирую закрытие счета?
Lost, напишите, пожалуйста, Ваш ИНН в личном сообщении. На данный момент, автоматическое продление карты зависит от отделения, в котором у Вас открыт счет.
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Ukrsotsbank
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Додано: Суб 03 бер, 2018 14:20
velvet, спасибо, хороший вариант;)
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Lost
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Додано: Суб 03 бер, 2018 15:08
Lost написав:
velvet, спасибо, хороший вариант;)
А можно і мені в ПП? Теж буду закривати.
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Додано: Суб 03 бер, 2018 16:41
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velvet
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Додано: Суб 03 бер, 2018 17:14
velvet написав: Lost написав:
и еще один вопрос, если карта Carbon MC World, средства сейчас на ней, срок действия карты заканчивается в марте, могу снять 3000 без комис, остальное после закрытия. Правильно ли я понимаю что она не будет перевыпущена автоматически без моей заявки даже если я не инициирую закрытие счета?
есть другой вариант: проще и быстрее, смотрите лс
А почему не написать тут?
Или это что-то незаконное7
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