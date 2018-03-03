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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 бер, 2018 12:07
Ukrsotsbank, и еще один вопрос, если карта Carbon MC World, средства сейчас на ней, срок действия карты заканчивается в марте, могу снять 3000 без комис, остальное после закрытия. Правильно ли я понимаю что она не будет перевыпущена автоматически без моей заявки даже если я не инициирую закрытие счета?
Додано: Суб 03 бер, 2018 13:36
Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп
есть другой вариант: проще и быстрее, смотрите лс
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Додано: Суб 03 бер, 2018 13:41
то что можно снять без комиссии снимайте, а остальное постарайтесь потратить или в магазине или в интернете (до 500 грн. операции в интернете проходят без звонка на "тёплую" линию). получение денег через кассу после закрытия счёта - это только на самый крайний случай, так как подобная операция в Укрсоце занимает час и более (с учётом очередей к менеджеру и в кассу)...
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Додано: Суб 03 бер, 2018 13:53
Lost, напишите, пожалуйста, Ваш ИНН в личном сообщении. На данный момент, автоматическое продление карты зависит от отделения, в котором у Вас открыт счет.
Додано: Суб 03 бер, 2018 14:20
Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп
velvet, спасибо, хороший вариант;)
Додано: Суб 03 бер, 2018 15:08
V9RFGEX Получите +50 грн.
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Додано: Суб 03 бер, 2018 16:41
asp
лс
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: Суб 03 бер, 2018 17:14
А почему не написать тут?
Или это что-то незаконное7
Додано: Суб 03 бер, 2018 17:50
это шо, теперь будут по 20 грн / 1 USD / 1 EUR с Чемпионов слямзивать? за них же комиссия на год вперёд была заплачена ... нехорошо
...
Додано: Нед 04 бер, 2018 00:23
Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп
выпихивают клиентов в шею ) только и всего
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