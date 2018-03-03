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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 914915916917>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 12:07

Ukrsotsbank, и еще один вопрос, если карта Carbon MC World, средства сейчас на ней, срок действия карты заканчивается в марте, могу снять 3000 без комис, остальное после закрытия. Правильно ли я понимаю что она не будет перевыпущена автоматически без моей заявки даже если я не инициирую закрытие счета?
Lost
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 13:36

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

  Lost написав:и еще один вопрос, если карта Carbon MC World, средства сейчас на ней, срок действия карты заканчивается в марте, могу снять 3000 без комис, остальное после закрытия. Правильно ли я понимаю что она не будет перевыпущена автоматически без моей заявки даже если я не инициирую закрытие счета?

есть другой вариант: проще и быстрее, смотрите лс
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 13:41

  Lost написав:Ukrsotsbank, и еще один вопрос, если карта Carbon MC World, средства сейчас на ней, срок действия карты заканчивается в марте, могу снять 3000 без комис, остальное после закрытия. Правильно ли я понимаю что она не будет перевыпущена автоматически без моей заявки даже если я не инициирую закрытие счета?

то что можно снять без комиссии снимайте, а остальное постарайтесь потратить или в магазине или в интернете (до 500 грн. операции в интернете проходят без звонка на "тёплую" линию). получение денег через кассу после закрытия счёта - это только на самый крайний случай, так как подобная операция в Укрсоце занимает час и более (с учётом очередей к менеджеру и в кассу)...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 13:53

  Lost написав:Ukrsotsbank, и еще один вопрос, если карта Carbon MC World, средства сейчас на ней, срок действия карты заканчивается в марте, могу снять 3000 без комис, остальное после закрытия. Правильно ли я понимаю что она не будет перевыпущена автоматически без моей заявки даже если я не инициирую закрытие счета?

Lost, напишите, пожалуйста, Ваш ИНН в личном сообщении. На данный момент, автоматическое продление карты зависит от отделения, в котором у Вас открыт счет.
Ukrsotsbank
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 14:20

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

velvet, спасибо, хороший вариант;)
Lost
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 15:08

  Lost написав:velvet, спасибо, хороший вариант;)

А можно і мені в ПП? Теж буду закривати.
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 16:41

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лс
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 17:14

  velvet написав:
  Lost написав:и еще один вопрос, если карта Carbon MC World, средства сейчас на ней, срок действия карты заканчивается в марте, могу снять 3000 без комис, остальное после закрытия. Правильно ли я понимаю что она не будет перевыпущена автоматически без моей заявки даже если я не инициирую закрытие счета?

есть другой вариант: проще и быстрее, смотрите лс

А почему не написать тут?
Или это что-то незаконное7
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 17:50

это шо, теперь будут по 20 грн / 1 USD / 1 EUR с Чемпионов слямзивать? за них же комиссия на год вперёд была заплачена ... нехорошо :evil:
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uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 00:23

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

выпихивают клиентов в шею ) только и всего
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-VICTOR-
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