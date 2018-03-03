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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 914915916917

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 00:37

  -VICTOR- написав:выпихивают клиентов в шею ) только и всего

выпихивают - это когда минус девять девяток в балансе
а это так ото... мягко намекают :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 05:36

  curiousobro написав:
  -VICTOR- написав:выпихивают клиентов в шею ) только и всего

выпихивают - это когда минус девять девяток в балансе
а это так ото... мягко намекают :)

..та ну не..) +20грн каждого месяца к тем 200 что в год - это более чем вдвое увеличение стоимости - так что это довольно таки настойчивое намекание , что если ты не рогатый олень , а таки племенной свинорыл :wink: -то пойдешь и откроешь то же самое но в Альфе и без +20 каждый месяц ) :D
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-VICTOR-
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  #<1 ... 914915916917
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