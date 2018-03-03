Укрсоцбанк Альфа-Групп

выпихивают - это когда минус девять девяток в балансе
а это так ото... мягко намекают
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 бер, 2018 00:37
Додано: Нед 04 бер, 2018 05:36
..та ну не..) +20грн каждого месяца к тем 200 что в год - это более чем вдвое увеличение стоимости - так что это довольно таки настойчивое намекание , что если ты не рогатый олень , а таки племенной свинорыл -то пойдешь и откроешь то же самое но в Альфе и без +20 каждый месяц )
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