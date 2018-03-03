Укрсоцбанк Альфа-Групп

выпихивают - это когда минус девять девяток в балансе
а это так ото... мягко намекают
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 бер, 2018 00:37
Додано: Нед 04 бер, 2018 05:36
..та ну не..) +20грн каждого месяца к тем 200 что в год - это более чем вдвое увеличение стоимости - так что это довольно таки настойчивое намекание , что если ты не рогатый олень , а таки племенной свинорыл -то пойдешь и откроешь то же самое но в Альфе и без +20 каждый месяц )
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Додано: Нед 04 бер, 2018 07:45
это что ночное обострение в выходной день? В укрсоц карбон интереснее,чем в Альфа,если отключить смс например,в Альфа год 200 гон и это допкарта в пакете,тут 150 грн и самостоятельный продукт
никому не верю
Додано: Нед 04 бер, 2018 13:14
sens Та то Ви мабуть нові тарифи ще не бачили, які з 30.03.2018 вступають в дію. Якщо коротко - річне обслуговування буде 200 грн. замість 150 грн., СМС - 15 грн. замість 5 грн. в місяць, та й ще додали щомісячні 20 грн., якщо не робите 10 транзакцій або розрахунків в ТСМ на 5 тис.грн.
Таку картку спаскудили
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Додано: Нед 04 бер, 2018 16:49
Вы правы , упустил
Щомісячна комісія за розрахунково-касове обслуговування основної картки 1, 14
- 20 UAH
Щомісячна комісія за перший календарний місяць користування карткою не тарифікується (застосовується до кінця поточного календарного місяця з дня випуску картки). Списання відбувається
1-го числа місяця. Комісія за один наступний місяць складатиме 0,00 UAH, якщо протягом календарного місяця клієнт здійснить за допомогою картки операції з розрахунку в торгово-сервісній
мережі та інтернет на загальну суму від 5 000 грн, або його еквівалент в іноземній валюті, або на загальну кількість 10 шт. операцій
Відкриття та річне обслуговування 1 - 200 UAH
. Нарахування відсотків на залишок власних коштів на рахунку 0%
никому не верю
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