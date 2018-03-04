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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 914915916917

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 00:37

  -VICTOR- написав:выпихивают клиентов в шею ) только и всего

выпихивают - это когда минус девять девяток в балансе
а это так ото... мягко намекают :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 05:36

  curiousobro написав:
  -VICTOR- написав:выпихивают клиентов в шею ) только и всего

выпихивают - это когда минус девять девяток в балансе
а это так ото... мягко намекают :)

..та ну не..) +20грн каждого месяца к тем 200 что в год - это более чем вдвое увеличение стоимости - так что это довольно таки настойчивое намекание , что если ты не рогатый олень , а таки племенной свинорыл :wink: -то пойдешь и откроешь то же самое но в Альфе и без +20 каждый месяц ) :D
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 07:45

  -VICTOR- написав:
  curiousobro написав:
  -VICTOR- написав:выпихивают клиентов в шею ) только и всего

выпихивают - это когда минус девять девяток в балансе
а это так ото... мягко намекают :)

..та ну не..) +20грн каждого месяца к тем 200 что в год - это более чем вдвое увеличение стоимости - так что это довольно таки настойчивое намекание , что если ты не рогатый олень , а таки племенной свинорыл :wink: -то пойдешь и откроешь то же самое но в Альфе и без +20 каждый месяц ) :D
это что ночное обострение в выходной день? В укрсоц карбон интереснее,чем в Альфа,если отключить смс например,в Альфа год 200 гон и это допкарта в пакете,тут 150 грн и самостоятельный продукт
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 13:14

sens Та то Ви мабуть нові тарифи ще не бачили, які з 30.03.2018 вступають в дію. Якщо коротко - річне обслуговування буде 200 грн. замість 150 грн., СМС - 15 грн. замість 5 грн. в місяць, та й ще додали щомісячні 20 грн., якщо не робите 10 транзакцій або розрахунків в ТСМ на 5 тис.грн.
https://www.ukrsotsbank.com/files/Carbon_27.02.2018.pdf
Таку картку спаскудили :cry:
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asp
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 16:49

  asp написав:sens Та то Ви мабуть нові тарифи ще не бачили, які з 30.03.2018 вступають в дію. Якщо коротко - річне обслуговування буде 200 грн. замість 150 грн., СМС - 15 грн. замість 5 грн. в місяць, та й ще додали щомісячні 20 грн., якщо не робите 10 транзакцій або розрахунків в ТСМ на 5 тис.грн.
https://www.ukrsotsbank.com/files/Carbon_27.02.2018.pdf
Таку картку спаскудили :cry:


Вы правы , упустил
Щомісячна комісія за розрахунково-касове обслуговування основної картки 1, 14
- 20 UAH
Щомісячна комісія за перший календарний місяць користування карткою не тарифікується (застосовується до кінця поточного календарного місяця з дня випуску картки). Списання відбувається
1-го числа місяця. Комісія за один наступний місяць складатиме 0,00 UAH, якщо протягом календарного місяця клієнт здійснить за допомогою картки операції з розрахунку в торгово-сервісній
мережі та інтернет на загальну суму від 5 000 грн, або його еквівалент в іноземній валюті, або на загальну кількість 10 шт. операцій

Відкриття та річне обслуговування 1 - 200 UAH
. Нарахування відсотків на залишок власних коштів на рахунку 0%
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 23:48

  asp написав:sens Та то Ви мабуть нові тарифи ще не бачили, які з 30.03.2018 вступають в дію. Якщо коротко - річне обслуговування буде 200 грн. замість 150 грн., СМС - 15 грн. замість 5 грн. в місяць, та й ще додали щомісячні 20 грн., якщо не робите 10 транзакцій або розрахунків в ТСМ на 5 тис.грн.
https://www.ukrsotsbank.com/files/Carbon_27.02.2018.pdf
Таку картку спаскудили :cry:

..так ото ж..этот "дохтур" со своими никому не нужными репликами без сэнса :lol:
любит поумничать не читая изменений.....
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 06:17

  -VICTOR- написав:
  asp написав:sens Та то Ви мабуть нові тарифи ще не бачили, які з 30.03.2018 вступають в дію. Якщо коротко - річне обслуговування буде 200 грн. замість 150 грн., СМС - 15 грн. замість 5 грн. в місяць, та й ще додали щомісячні 20 грн., якщо не робите 10 транзакцій або розрахунків в ТСМ на 5 тис.грн.
https://www.ukrsotsbank.com/files/Carbon_27.02.2018.pdf
Таку картку спаскудили :cry:

..так ото ж..этот "дохтур" со своими никому не нужными репликами без сэнса :lol:
любит поумничать не читая изменений.....
актуально писать на форуме,когда вы написали и вам ответили,ваш стиль-пока все спят напишу и пусть утром почитают.ничего страшного в рко не вижу,сделать так чтобы не было ежемесячной абонплаты проблемы нет,как и нет проблемы с картой если по ней ранее сняли 150 грн за год обслуживания.я для себя решил карбопонт не делать в альфе к блеку за 200 грн,,а еще год оставить тут до слияния,думаю перевод неизбежен.
никому не верю
sens
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