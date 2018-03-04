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банках (гарне і погане) / Укрсоцбанк Альфа-Групп Укрсоцбанк Альфа-Групп + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 914915916917 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 606 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 26% 155 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 20% 121 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 20% 119 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 22% 131 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 13% 80 Всього голосів : 606 Додано: Нед 04 бер, 2018 00:37 -VICTOR- написав: выпихивают клиентов в шею ) только и всего выпихивают клиентов в шею ) только и всего

выпихивают - это когда минус девять девяток в балансе

а это так ото... мягко намекают выпихивают - это когда минус девять девяток в балансеа это так ото... мягко намекают curiousobro Повідомлень: 829 З нами з: 21.07.17 Подякував: 10 раз. Подякували: 93 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 бер, 2018 05:36 curiousobro написав: -VICTOR- написав: выпихивают клиентов в шею ) только и всего выпихивают клиентов в шею ) только и всего

выпихивают - это когда минус девять девяток в балансе

а это так ото... мягко намекают выпихивают - это когда минус девять девяток в балансеа это так ото... мягко намекают

..та ну не..) +20грн каждого месяца к тем 200 что в год - это более чем вдвое увеличение стоимости - так что это довольно таки настойчивое намекание , что если ты не рогатый олень , а таки племенной свинорыл -то пойдешь и откроешь то же самое но в Альфе и без +20 каждый месяц ) ..та ну не..) +20грн каждого месяца к тем 200 что в год - это более чем вдвое увеличение стоимости - так что это довольно таки настойчивое намекание , что если ты не рогатый олень , а таки племенной свинорыл-то пойдешь и откроешь то же самое но в Альфе и без +20 каждый месяц ) Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45 -VICTOR-

Повідомлень: 6611 З нами з: 15.08.12 Подякував: 362 раз. Подякували: 1222 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 бер, 2018 07:45 -VICTOR- написав: curiousobro написав: -VICTOR- написав: выпихивают клиентов в шею ) только и всего выпихивают клиентов в шею ) только и всего

выпихивают - это когда минус девять девяток в балансе

а это так ото... мягко намекают выпихивают - это когда минус девять девяток в балансеа это так ото... мягко намекают

..та ну не..) +20грн каждого месяца к тем 200 что в год - это более чем вдвое увеличение стоимости - так что это довольно таки настойчивое намекание , что если ты не рогатый олень , а таки племенной свинорыл -то пойдешь и откроешь то же самое но в Альфе и без +20 каждый месяц ) ..та ну не..) +20грн каждого месяца к тем 200 что в год - это более чем вдвое увеличение стоимости - так что это довольно таки настойчивое намекание , что если ты не рогатый олень , а таки племенной свинорыл-то пойдешь и откроешь то же самое но в Альфе и без +20 каждый месяц ) это что ночное обострение в выходной день? В укрсоц карбон интереснее,чем в Альфа,если отключить смс например,в Альфа год 200 гон и это допкарта в пакете,тут 150 грн и самостоятельный продукт это что ночное обострение в выходной день? В укрсоц карбон интереснее,чем в Альфа,если отключить смс например,в Альфа год 200 гон и это допкарта в пакете,тут 150 грн и самостоятельный продукт никому не верю sens

Повідомлень: 10577 З нами з: 12.09.13 Подякував: 29 раз. Подякували: 626 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 бер, 2018 13:14 sens Та то Ви мабуть нові тарифи ще не бачили, які з 30.03.2018 вступають в дію. Якщо коротко - річне обслуговування буде 200 грн. замість 150 грн., СМС - 15 грн. замість 5 грн. в місяць, та й ще додали щомісячні 20 грн., якщо не робите 10 транзакцій або розрахунків в ТСМ на 5 тис.грн.

https://www.ukrsotsbank.com/files/Carbon_27.02.2018.pdf

Таку картку спаскудили Та то Ви мабуть нові тарифи ще не бачили, які з 30.03.2018 вступають в дію. Якщо коротко - річне обслуговування буде 200 грн. замість 150 грн., СМС - 15 грн. замість 5 грн. в місяць, та й ще додали щомісячні 20 грн., якщо не робите 10 транзакцій або розрахунків в ТСМ на 5 тис.грн.Таку картку спаскудили V9RFGEX Получите +50 грн.

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Повідомлень: 114 З нами з: 12.03.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 бер, 2018 16:49 asp написав: sens Та то Ви мабуть нові тарифи ще не бачили, які з 30.03.2018 вступають в дію. Якщо коротко - річне обслуговування буде 200 грн. замість 150 грн., СМС - 15 грн. замість 5 грн. в місяць, та й ще додали щомісячні 20 грн., якщо не робите 10 транзакцій або розрахунків в ТСМ на 5 тис.грн.

https://www.ukrsotsbank.com/files/Carbon_27.02.2018.pdf

Таку картку спаскудили Та то Ви мабуть нові тарифи ще не бачили, які з 30.03.2018 вступають в дію. Якщо коротко - річне обслуговування буде 200 грн. замість 150 грн., СМС - 15 грн. замість 5 грн. в місяць, та й ще додали щомісячні 20 грн., якщо не робите 10 транзакцій або розрахунків в ТСМ на 5 тис.грн.Таку картку спаскудили



Вы правы , упустил

Щомісячна комісія за розрахунково-касове обслуговування основної картки 1, 14

- 20 UAH

Щомісячна комісія за перший календарний місяць користування карткою не тарифікується (застосовується до кінця поточного календарного місяця з дня випуску картки). Списання відбувається

1-го числа місяця. Комісія за один наступний місяць складатиме 0,00 UAH, якщо протягом календарного місяця клієнт здійснить за допомогою картки операції з розрахунку в торгово-сервісній

мережі та інтернет на загальну суму від 5 000 грн , або його еквівалент в іноземній валюті, або на загальну кількість 10 шт. операцій



Відкриття та річне обслуговування 1 - 200 UAH

. Нарахування відсотків на залишок власних коштів на рахунку 0% Вы правы , упустилза розрахунково-касове обслуговування основної картки 1, 14Щомісячна комісія за перший календарний місяць користування карткою(застосовується до кінця поточного календарного місяця з дня випуску картки). Списання відбувається1-го числа місяця. Комісія за один наступний місяць складатиме 0,00 UAH,протягом календарного місяця клієнт здійснить за допомогою картки операції з розрахунку в торгово-сервісніймережі та інтернет, або його еквівалент в іноземній валюті,Відкриття та річне обслуговування 1 - 200 UAH никому не верю sens

Повідомлень: 10577 З нами з: 12.09.13 Подякував: 29 раз. Подякували: 626 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 бер, 2018 23:48 asp написав: sens Та то Ви мабуть нові тарифи ще не бачили, які з 30.03.2018 вступають в дію. Якщо коротко - річне обслуговування буде 200 грн. замість 150 грн., СМС - 15 грн. замість 5 грн. в місяць, та й ще додали щомісячні 20 грн., якщо не робите 10 транзакцій або розрахунків в ТСМ на 5 тис.грн.

https://www.ukrsotsbank.com/files/Carbon_27.02.2018.pdf

Таку картку спаскудили Та то Ви мабуть нові тарифи ще не бачили, які з 30.03.2018 вступають в дію. Якщо коротко - річне обслуговування буде 200 грн. замість 150 грн., СМС - 15 грн. замість 5 грн. в місяць, та й ще додали щомісячні 20 грн., якщо не робите 10 транзакцій або розрахунків в ТСМ на 5 тис.грн.Таку картку спаскудили

..так ото ж..этот "дохтур" со своими никому не нужными репликами без сэнса

любит поумничать не читая изменений..... ..так ото ж..этот "дохтур" со своими никому не нужными репликами без сэнсалюбит поумничать не читая изменений..... Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45 -VICTOR-

Повідомлень: 6611 З нами з: 15.08.12 Подякував: 362 раз. Подякували: 1222 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 бер, 2018 06:17 -VICTOR- написав: asp написав: sens Та то Ви мабуть нові тарифи ще не бачили, які з 30.03.2018 вступають в дію. Якщо коротко - річне обслуговування буде 200 грн. замість 150 грн., СМС - 15 грн. замість 5 грн. в місяць, та й ще додали щомісячні 20 грн., якщо не робите 10 транзакцій або розрахунків в ТСМ на 5 тис.грн.

https://www.ukrsotsbank.com/files/Carbon_27.02.2018.pdf

Таку картку спаскудили Та то Ви мабуть нові тарифи ще не бачили, які з 30.03.2018 вступають в дію. Якщо коротко - річне обслуговування буде 200 грн. замість 150 грн., СМС - 15 грн. замість 5 грн. в місяць, та й ще додали щомісячні 20 грн., якщо не робите 10 транзакцій або розрахунків в ТСМ на 5 тис.грн.Таку картку спаскудили

..так ото ж..этот "дохтур" со своими никому не нужными репликами без сэнса

любит поумничать не читая изменений..... ..так ото ж..этот "дохтур" со своими никому не нужными репликами без сэнсалюбит поумничать не читая изменений..... актуально писать на форуме,когда вы написали и вам ответили,ваш стиль-пока все спят напишу и пусть утром почитают.ничего страшного в рко не вижу,сделать так чтобы не было ежемесячной абонплаты проблемы нет,как и нет проблемы с картой если по ней ранее сняли 150 грн за год обслуживания.я для себя решил карбопонт не делать в альфе к блеку за 200 грн,,а еще год оставить тут до слияния,думаю перевод неизбежен. актуально писать на форуме,когда вы написали и вам ответили,ваш стиль-пока все спят напишу и пусть утром почитают.ничего страшного в рко не вижу,сделать так чтобы не было ежемесячной абонплаты проблемы нет,как и нет проблемы с картой если по ней ранее сняли 150 грн за год обслуживания.я для себя решил карбопонт не делать в альфе к блеку за 200 грн,,а еще год оставить тут до слияния,думаю перевод неизбежен. никому не верю sens

Повідомлень: 10577 З нами з: 12.09.13 Подякував: 29 раз. Подякували: 626 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 914915916917 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32 Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32 54155 6984254

ol_zy Нед 04 бер, 2018 23:35 реклама