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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 915916917918

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 10:54

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

  curiousobro написав:Карбон в альфе вроде как допка с чипом и пайпасом за 200 грн/год
Основная смугастая только в комфорте

сегодня уже и 6значный код отказываются озвучивать в КЦ - ссылаются на отсутствие финансового номера , придется посетить дважды отделение укрсоца
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 14:55

  sens написав:
  curiousobro написав:Карбон в альфе вроде как допка с чипом и пайпасом за 200 грн/год
Основная смугастая только в комфорте

сегодня уже и 6значный код отказываются озвучивать в КЦ - ссылаются на отсутствие финансового номера , придется посетить дважды отделение укрсоца

та же ерунда, придумали себе причину, уже ругался с ними, зарегистрировал претензию...
смешно что при звонке на 0-800 Укрсоцбанка к тебе обращаются по ФИО, спрашивается как идентифицируют если они не видят финансового номера!
думал что только мне девочка такую ерунду придумала, оказывается случай не единичный :lol:
Lost
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 19:31

  Lost написав:
  sens написав:
  curiousobro написав:Карбон в альфе вроде как допка с чипом и пайпасом за 200 грн/год
Основная смугастая только в комфорте

сегодня уже и 6значный код отказываются озвучивать в КЦ - ссылаются на отсутствие финансового номера , придется посетить дважды отделение укрсоца

та же ерунда, придумали себе причину, уже ругался с ними, зарегистрировал претензию...
смешно что при звонке на 0-800 Укрсоцбанка к тебе обращаются по ФИО, спрашивается как идентифицируют если они не видят финансового номера!
думал что только мне девочка такую ерунду придумала, оказывается случай не единичный :lol:
и что же это Вы молчали раньше ?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 20:22

Ukrsotsbank, відремонтуйте нарешті вже свій банкомат за адресою м. Київ, вул. Бориспільська 9. Третій тиждень не дає гроші по вашим чіпованим картам. "У результаті технічної помилки попередня операція була припинена".
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 21:31

Добрый вечер, Ukrsotsbank. у меня такой вопрос, у меня есть валютный депозит в дол сша в укрсоцбанке и карточка Champion в долларах. С меня тоже, когда перевыпускали карточку, несмотря на наличие депозита, взяли комиссию за обслуживание. Это как я теперь понимаю, не правомерно. 1 вопрос, вернут ли мне комиссию?. 2. в конце марта 2018 года вводяться новые тарифы на обслуживание кред. карт. т.е. с меня будут еще дополнительно удерживать каждый месяц по 1 доллару? Возможно ли привязать мою карточку Champion к депозиту и не удерживать ежемесячно по 1 доллару? Если нет, могу ли я разорвать досрочно депозитный договор и забрать деньги? Какой выход Вы предложите?
vkladchik12
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 09:56

  vkladchik12 написав:Добрый вечер, Ukrsotsbank. у меня такой вопрос, у меня есть валютный депозит в дол сша в укрсоцбанке и карточка Champion в долларах. С меня тоже, когда перевыпускали карточку, несмотря на наличие депозита, взяли комиссию за обслуживание. Это как я теперь понимаю, не правомерно. 1 вопрос, вернут ли мне комиссию?. 2. в конце марта 2018 года вводяться новые тарифы на обслуживание кред. карт. т.е. с меня будут еще дополнительно удерживать каждый месяц по 1 доллару? Возможно ли привязать мою карточку Champion к депозиту и не удерживать ежемесячно по 1 доллару? Если нет, могу ли я разорвать досрочно депозитный договор и забрать деньги? Какой выход Вы предложите?

Добрый день, vkladchik12. Уточните, пожалуйста, Ваш ИНН в личном сообщение, проверим какие варианты можем предложить.
Ukrsotsbank
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 12:47

  Кочевник написав:Ukrsotsbank, відремонтуйте нарешті вже свій банкомат за адресою м. Київ, вул. Бориспільська 9. Третій тиждень не дає гроші по вашим чіпованим картам. "У результаті технічної помилки попередня операція була припинена".

Доброго дня, Кочевник. Дякуємо за інформацію, Ваше звернення зафіксовано та взято в роботу відповідальним співробітником.
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 15:05

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

Все, сьогодні розпрощалася з Укрсоцбанком повністю, позакривала всі рахунки та картки.
Попередьо все обнулила за день до візиту у відділення. Наче б то обійшлося за один присіст (подивимось в клієнт-банк через місяць).
Гарна колись була банка, дяка їй за співробітництво протягом 7 років.
Тепер час на смачненьке з інших годувальниць. Хрю :)
V9RFGEX Получите +50 грн.
«Промо-код» при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозиту»:http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 19:57

  asp написав:Все, сьогодні розпрощалася з Укрсоцбанком повністю, позакривала всі рахунки та картки.
Попередьо все обнулила за день до візиту у відділення. Наче б то обійшлося за один присіст (подивимось в клієнт-банк через місяць).
Гарна колись була банка, дяка їй за співробітництво протягом 7 років.
Тепер час на смачненьке з інших как
годувальниць. Хрю :)
и что полезного для нас что Вы там позакрывали?гав
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 00:06

sens Ну, по перше, не треба дописувати в цитати те, чого там не було, а по друге, може комусь ця інформація, як можна закрити рахунки за 1 приїзд (бо раніше на гілці форумчани скаржились, що приходилось їздити двічі) може бути корисною. Якщо для Вас особисто ця інформація не корисна, пролистайте далі.
А взагалі, будьте добріші!
V9RFGEX Получите +50 грн.
«Промо-код» при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозиту»:http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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