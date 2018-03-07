Укрсоцбанк Альфа-Групп

Додано: Пон 05 бер, 2018 21:31

Добрый вечер, Ukrsotsbank. у меня такой вопрос, у меня есть валютный депозит в дол сша в укрсоцбанке и карточка Champion в долларах. С меня тоже, когда перевыпускали карточку, несмотря на наличие депозита, взяли комиссию за обслуживание. Это как я теперь понимаю, не правомерно. 1 вопрос, вернут ли мне комиссию?. 2. в конце марта 2018 года вводяться новые тарифы на обслуживание кред. карт. т.е. с меня будут еще дополнительно удерживать каждый месяц по 1 доллару? Возможно ли привязать мою карточку Champion к депозиту и не удерживать ежемесячно по 1 доллару? Если нет, могу ли я разорвать досрочно депозитный договор и забрать деньги? Какой выход Вы предложите?