сегодня уже и 6значный код отказываются озвучивать в КЦ - ссылаются на отсутствие финансового номера , придется посетить дважды отделение укрсоца
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Додано: Пон 05 бер, 2018 10:54
Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп
сегодня уже и 6значный код отказываются озвучивать в КЦ - ссылаются на отсутствие финансового номера , придется посетить дважды отделение укрсоца
никому не верю
Додано: Пон 05 бер, 2018 14:55
та же ерунда, придумали себе причину, уже ругался с ними, зарегистрировал претензию...
смешно что при звонке на 0-800 Укрсоцбанка к тебе обращаются по ФИО, спрашивается как идентифицируют если они не видят финансового номера!
думал что только мне девочка такую ерунду придумала, оказывается случай не единичный
Додано: Пон 05 бер, 2018 19:31
и что же это Вы молчали раньше ?
никому не верю
Додано: Пон 05 бер, 2018 20:22
Ukrsotsbank, відремонтуйте нарешті вже свій банкомат за адресою м. Київ, вул. Бориспільська 9. Третій тиждень не дає гроші по вашим чіпованим картам. "У результаті технічної помилки попередня операція була припинена".
Додано: Пон 05 бер, 2018 21:31
Добрый вечер, Ukrsotsbank. у меня такой вопрос, у меня есть валютный депозит в дол сша в укрсоцбанке и карточка Champion в долларах. С меня тоже, когда перевыпускали карточку, несмотря на наличие депозита, взяли комиссию за обслуживание. Это как я теперь понимаю, не правомерно. 1 вопрос, вернут ли мне комиссию?. 2. в конце марта 2018 года вводяться новые тарифы на обслуживание кред. карт. т.е. с меня будут еще дополнительно удерживать каждый месяц по 1 доллару? Возможно ли привязать мою карточку Champion к депозиту и не удерживать ежемесячно по 1 доллару? Если нет, могу ли я разорвать досрочно депозитный договор и забрать деньги? Какой выход Вы предложите?
Додано: Вів 06 бер, 2018 09:56
Добрый день, vkladchik12. Уточните, пожалуйста, Ваш ИНН в личном сообщение, проверим какие варианты можем предложить.
Додано: Вів 06 бер, 2018 12:47
Доброго дня, Кочевник. Дякуємо за інформацію, Ваше звернення зафіксовано та взято в роботу відповідальним співробітником.
Додано: Сер 07 бер, 2018 15:05
Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп
Все, сьогодні розпрощалася з Укрсоцбанком повністю, позакривала всі рахунки та картки.
Попередьо все обнулила за день до візиту у відділення. Наче б то обійшлося за один присіст (подивимось в клієнт-банк через місяць).
Гарна колись була банка, дяка їй за співробітництво протягом 7 років.
Тепер час на смачненьке з інших годувальниць. Хрю
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Додано: Сер 07 бер, 2018 19:57
и что полезного для нас что Вы там позакрывали?гав
никому не верю
Додано: Чет 08 бер, 2018 00:06
sens Ну, по перше, не треба дописувати в цитати те, чого там не було, а по друге, може комусь ця інформація, як можна закрити рахунки за 1 приїзд (бо раніше на гілці форумчани скаржились, що приходилось їздити двічі) може бути корисною. Якщо для Вас особисто ця інформація не корисна, пролистайте далі.
А взагалі, будьте добріші!
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