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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 916917918919

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 07:41

  asp написав:sens Ну, по перше, не треба дописувати в цитати те, чого там не було, а по друге, може комусь ця інформація, як можна закрити рахунки за 1 приїзд (бо раніше на гілці форумчани скаржились, що приходилось їздити двічі) може бути корисною. Якщо для Вас особисто ця інформація не корисна, пролистайте далі.
А взагалі, будьте добріші!

Отвечу проще и понятнее,инфо про изменение рко для клиента в худшую сторону и описание форумчанами минусов есть полезной информацией и составляющей форума , о том что Вы закрыли все свои счета или я пополнил свою карту на полляма это не интересно и в целом касается только нас с Вами,так как есть на форуме и те кто открывает по три десятка карт в одном банке и гоняет между счетами деньги,получает прибыль и молча сидит,а когда ему пишут письмо про отказ в обслуживании счетов- вываливает сканы писем,а также все что он думает про них
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 09:56

  asp написав:sens Ну, по перше, не треба дописувати в цитати те, чого там не було, а по друге, може комусь ця інформація, як можна закрити рахунки за 1 приїзд (бо раніше на гілці форумчани скаржились, що приходилось їздити двічі) може бути корисною. Якщо для Вас особисто ця інформація не корисна, пролистайте далі.
А взагалі, будьте добріші!


У него весеннее обострение.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 13:33

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

  sens написав:Отвечу проще и понятнее

Спасибо, я не нуждаюсь в упрощении и разъяснении, я Вас прекрасно поняла. Просто примите как факт, что у людей есть свое мнение, и оно может отличаться от Вашего.
Хороших Вам праздников!
V9RFGEX Получите +50 грн.
«Промо-код» при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозиту»:http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
asp
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 15:58

  asp написав:
  sens написав:Отвечу проще и понятнее

Спасибо, я не нуждаюсь в упрощении и разъяснении, я Вас прекрасно поняла. Просто примите как факт, что у людей есть свое мнение, и оно может отличаться от Вашего.
Хороших Вам праздников!
мы тут не мнениями делимся,а обсуждаем услуги и нету ваших и наших,с праздником и Вас
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 22:01

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

Как быстро закрывается карточный счёт? Вчера написал заявление на закрытие - сегодня карточка в инет-банкинге ещё активная.
DIRQL
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 22:36

DIRQL Обіцяли через 32 дні після дати заяви. Я так розумію, прив'язуються до регламентів МПС.
V9RFGEX Получите +50 грн.
«Промо-код» при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозиту»:http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 23:07

  DIRQL написав:Как быстро закрывается карточный счёт? Вчера написал заявление на закрытие - сегодня карточка в инет-банкинге ещё активная.

от 30 до 40 дней при условии что ваше заявление не потеряют...
Cler
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