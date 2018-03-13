Укрсоцбанк Альфа-Групп

Додано: Чет 08 бер, 2018 07:41

asp написав: sens Ну, по перше, не треба дописувати в цитати те, чого там не було, а по друге, може комусь ця інформація, як можна закрити рахунки за 1 приїзд (бо раніше на гілці форумчани скаржились, що приходилось їздити двічі) може бути корисною. Якщо для Вас особисто ця інформація не корисна, пролистайте далі.

А взагалі, будьте добріші! sens Ну, по перше, не треба дописувати в цитати те, чого там не було, а по друге, може комусь ця інформація, як можна закрити рахунки за 1 приїзд (бо раніше на гілці форумчани скаржились, що приходилось їздити двічі) може бути корисною. Якщо для Вас особисто ця інформація не корисна, пролистайте далі.А взагалі, будьте добріші!

Отвечу проще и понятнее,инфо про изменение рко для клиента в худшую сторону и описание форумчанами минусов есть полезной информацией и составляющей форума , о том что Вы закрыли все свои счета или я пополнил свою карту на полляма это не интересно и в целом касается только нас с Вами,так как есть на форуме и те кто открывает по три десятка карт в одном банке и гоняет между счетами деньги,получает прибыль и молча сидит,а когда ему пишут письмо про отказ в обслуживании счетов- вываливает сканы писем,а также все что он думает про них