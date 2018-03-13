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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 917918919920

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 08:55

  big539 написав:у меня где то через пол года закрылось.


сенкс )
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:50

  IMPRINTER написав:Ukrsotsbank

скажите еще раз.
имеется несколько счетов Карбон и Чемпион ... прошел год ... счета не нужны, в отделение идти нет возможности ... уже светит -150 по карбону и -100 по чемпиону - ну как в минус не списано по счету - просто типа начислено.
вы говорили что в такой ситуации банк через какое то время сам закроет счета.
можете еще раз сказать, когда они закроются?

Добрый день, IMPRINTER. Закрытие счета происходит, если Вы не пользуетесь им в течении 3-х лет. При написании заявления счет закрывается через 32 дня.
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:03

  Ukrsotsbank написав:
  IMPRINTER написав:Ukrsotsbank

скажите еще раз.
имеется несколько счетов Карбон и Чемпион ... прошел год ... счета не нужны, в отделение идти нет возможности ... уже светит -150 по карбону и -100 по чемпиону - ну как в минус не списано по счету - просто типа начислено.
вы говорили что в такой ситуации банк через какое то время сам закроет счета.
можете еще раз сказать, когда они закроются?

Добрый день, IMPRINTER. Закрытие счета происходит, если Вы не пользуетесь им в течении 3-х лет. При написании заявления счет закрывается через 32 дня.


а бигу через полгода закрыли и вы ранее завали ответ про 180 дней ... почему я и переспросил ... когда вы написали неправду щас или ранее?
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:34

  IMPRINTER написав:
а бигу через полгода закрыли и вы ранее завали ответ про 180 дней ... почему я и переспросил ... когда вы написали неправду щас или ранее?

Уточните, пожалуйста, где указывалась информация про 180 дней о закрытие счета? Карта закрывается автоматически через 180 дней, если не оплачивается РКО. Это не относится к закрытию счета.
Закрытие счета происходит, если Вы не пользуетесь им в течении 3-х лет, или пишите заявление и закрывается через 32 дня.
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:58

  Ukrsotsbank написав:
  IMPRINTER написав:
а бигу через полгода закрыли и вы ранее завали ответ про 180 дней ... почему я и переспросил ... когда вы написали неправду щас или ранее?

Уточните, пожалуйста, где указывалась информация про 180 дней о закрытие счета? Карта закрывается автоматически через 180 дней, если не оплачивается РКО. Это не относится к закрытию счета.
Закрытие счета происходит, если Вы не пользуетесь им в течении 3-х лет, или пишите заявление и закрывается через 32 дня.


т.е. у меня будет счет без карты верно?
я хочу просто понять что будет если я не буду платить начисленное РКО и когда?
через 180 дней вы закроете карту верно? счет будет висеть?
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 12:10

  IMPRINTER написав:
т.е. у меня будет счет без карты верно?
я хочу просто понять что будет если я не буду платить начисленное РКО и когда?
через 180 дней вы закроете карту верно? счет будет висеть?

Да, счет останется без действующей карты.
Ukrsotsbank
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 12:11

  Ukrsotsbank написав:
  IMPRINTER написав:
т.е. у меня будет счет без карты верно?
я хочу просто понять что будет если я не буду платить начисленное РКО и когда?
через 180 дней вы закроете карту верно? счет будет висеть?

Да, счет останется без действующей карты.


последний вопрос - красным при этом уже не будет гореть сумма начисленной комисс за РКО?
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 12:16

  IMPRINTER написав:
последний вопрос - красным при этом уже не будет гореть сумма начисленной комисс за РКО?

Красным РКО должно перестать гореть через 180 дней.
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