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Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 бер, 2018 08:55
big539 написав:
у меня где то через пол года закрылось.
сенкс )
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Додано: Сер 14 бер, 2018 10:50
IMPRINTER написав:Ukrsotsbank
скажите еще раз.
имеется несколько счетов Карбон и Чемпион ... прошел год ... счета не нужны, в отделение идти нет возможности ... уже светит -150 по карбону и -100 по чемпиону - ну как в минус не списано по счету - просто типа начислено.
вы говорили что в такой ситуации банк через какое то время сам закроет счета.
можете еще раз сказать, когда они закроются?
Добрый день, IMPRINTER. Закрытие счета происходит, если Вы не пользуетесь им в течении 3-х лет. При написании заявления счет закрывается через 32 дня.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 11:03
Ukrsotsbank написав: IMPRINTER написав:Ukrsotsbank
скажите еще раз.
имеется несколько счетов Карбон и Чемпион ... прошел год ... счета не нужны, в отделение идти нет возможности ... уже светит -150 по карбону и -100 по чемпиону - ну как в минус не списано по счету - просто типа начислено.
вы говорили что в такой ситуации банк через какое то время сам закроет счета.
можете еще раз сказать, когда они закроются?
Добрый день, IMPRINTER. Закрытие счета происходит, если Вы не пользуетесь им в течении 3-х лет. При написании заявления счет закрывается через 32 дня.
а бигу через полгода закрыли и вы ранее завали ответ про 180 дней ... почему я и переспросил ... когда вы написали неправду щас или ранее?
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Додано: Сер 14 бер, 2018 11:34
IMPRINTER написав:
а бигу через полгода закрыли и вы ранее завали ответ про 180 дней ... почему я и переспросил ... когда вы написали неправду щас или ранее?
Уточните, пожалуйста, где указывалась информация про 180 дней о закрытие счета? Карта закрывается автоматически через 180 дней, если не оплачивается РКО. Это не относится к закрытию счета.
Закрытие счета происходит, если Вы не пользуетесь им в течении 3-х лет, или пишите заявление и закрывается через 32 дня.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 11:58
Ukrsotsbank написав: IMPRINTER написав:
а бигу через полгода закрыли и вы ранее завали ответ про 180 дней ... почему я и переспросил ... когда вы написали неправду щас или ранее?
Уточните, пожалуйста, где указывалась информация про 180 дней о закрытие счета? Карта закрывается автоматически через 180 дней, если не оплачивается РКО. Это не относится к закрытию счета.
Закрытие счета происходит, если Вы не пользуетесь им в течении 3-х лет, или пишите заявление и закрывается через 32 дня.
т.е. у меня будет счет без карты верно?
я хочу просто понять что будет если я не буду платить начисленное РКО и когда?
через 180 дней вы закроете карту верно? счет будет висеть?
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Додано: Сер 14 бер, 2018 12:10
IMPRINTER написав:
т.е. у меня будет счет без карты верно?
я хочу просто понять что будет если я не буду платить начисленное РКО и когда?
через 180 дней вы закроете карту верно? счет будет висеть?
Да, счет останется без действующей карты.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 12:11
Ukrsotsbank написав: IMPRINTER написав:
т.е. у меня будет счет без карты верно?
я хочу просто понять что будет если я не буду платить начисленное РКО и когда?
через 180 дней вы закроете карту верно? счет будет висеть?
Да, счет останется без действующей карты.
последний вопрос - красным при этом уже не будет гореть сумма начисленной комисс за РКО?
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Додано: Сер 14 бер, 2018 12:16
IMPRINTER написав:
последний вопрос - красным при этом уже не будет гореть сумма начисленной комисс за РКО?
Красным РКО должно перестать гореть через 180 дней.
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