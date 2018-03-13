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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 918919920921

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:11

  big539 написав:Так что думаю тут всё в порядке.

если есть возможность, то лучше все счета закрывать самому своевременно, так как сейчас у вас всё в порядке, а завтра банк поменяет тарифы и будет вам насчитывать долг, а потом ваш долг продаст коллекторам и т.д.
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:15

  Cler написав:
  big539 написав:Так что думаю тут всё в порядке.

если есть возможность, то лучше все счета закрывать самому своевременно, так как сейчас у вас всё в порядке, а завтра банк поменяет тарифы и будет вам насчитывать долг, а потом ваш долг продаст коллекторам и т.д.

да мне бы ваши проблемы...
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:17

  Ukrsotsbank написав:Закрытие счета происходит, если Вы не пользуетесь им в течении 3-х лет.

Ukrsotsbank, а почему по этому правилу не закрываются неиспользуемые текущие счета? 10 лет назад вместе с открытием текущего в гривне мне также открыли текущий в долларах, который мне не был нужен и которым я ни разу не пользовалась, но этот счёт почему-то автоматически не закрывается. Аналогичная проблема с автоматическим закрытием счетов Ощадный+ по старым закрытым картам - карты уже давно закрыты, а подвязанные к ним счета Ощадный+ до сих пор "висят"...
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:19

  big539 написав:
  Cler написав:
  big539 написав:Так что думаю тут всё в порядке.

если есть возможность, то лучше все счета закрывать самому своевременно, так как сейчас у вас всё в порядке, а завтра банк поменяет тарифы и будет вам насчитывать долг, а потом ваш долг продаст коллекторам и т.д.

да мне бы ваши проблемы...

дай бог если это будет только из разряда паранойи, но подобный "развод" клиентов уже практиковался в других банках...
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:27

  Cler написав:
  big539 написав: да мне бы ваши проблемы...

дай бог если это будет только из разряда паранойи, но подобный "развод" клиентов уже практиковался в других банках...

та я не про то :lol:
дело в том что я УЖЕ давно в такой ситуации, ещё с момента как вы на этому форуме зарегились. Так что у меня эти истории уже в стадии "...и т.д." :mrgreen:
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:31

  Cler написав:
  Ukrsotsbank написав:Закрытие счета происходит, если Вы не пользуетесь им в течении 3-х лет.

Ukrsotsbank, а почему по этому правилу не закрываются неиспользуемые текущие счета? 10 лет назад вместе с открытием текущего в гривне мне также открыли текущий в долларах, который мне не был нужен и которым я ни разу не пользовалась, но этот счёт почему-то автоматически не закрывается. Аналогичная проблема с автоматическим закрытием счетов Ощадный+ по старым закрытым картам - карты уже давно закрыты, а подвязанные к ним счета Ощадный+ до сих пор "висят"...

Cler, напишите, пожалуйста, Ваш ИНН в личном сообщении, проверим информацию.
Ukrsotsbank
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