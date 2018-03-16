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Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 бер, 2018 13:11
big539 написав:
Так что думаю тут всё в порядке.
если есть возможность, то лучше все счета закрывать самому своевременно, так как сейчас у вас всё в порядке, а завтра банк поменяет тарифы и будет вам насчитывать долг, а потом ваш долг продаст коллекторам и т.д.
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Cler
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Додано: Сер 14 бер, 2018 13:15
Cler написав: big539 написав:
Так что думаю тут всё в порядке.
если есть возможность, то лучше все счета закрывать самому своевременно, так как сейчас у вас всё в порядке, а завтра банк поменяет тарифы и будет вам насчитывать долг, а потом ваш долг продаст коллекторам и т.д.
да мне бы ваши проблемы...
Всё просто.
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big539
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Додано: Сер 14 бер, 2018 13:17
Ukrsotsbank
Ukrsotsbank написав:
Закрытие счета происходит, если Вы не пользуетесь им в течении 3-х лет.
, а почему по этому правилу не закрываются неиспользуемые текущие счета? 10 лет назад вместе с открытием текущего в гривне мне также открыли текущий в долларах, который мне не был нужен и которым я ни разу не пользовалась, но этот счёт почему-то автоматически не закрывается. Аналогичная проблема с автоматическим закрытием счетов Ощадный+ по старым закрытым картам - карты уже давно закрыты, а подвязанные к ним счета Ощадный+ до сих пор "висят"...
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Cler
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Додано: Сер 14 бер, 2018 13:19
big539 написав: Cler написав: big539 написав:
Так что думаю тут всё в порядке.
если есть возможность, то лучше все счета закрывать самому своевременно, так как сейчас у вас всё в порядке, а завтра банк поменяет тарифы и будет вам насчитывать долг, а потом ваш долг продаст коллекторам и т.д.
да мне бы ваши проблемы...
дай бог если это будет только из разряда паранойи, но подобный "развод" клиентов уже практиковался в других банках...
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Cler
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Додано: Сер 14 бер, 2018 13:27
Cler написав: big539 написав:
да мне бы ваши проблемы...
дай бог если это будет только из разряда паранойи, но подобный "развод" клиентов уже практиковался в других банках...
та я не про то
дело в том что я УЖЕ давно в такой ситуации, ещё с момента как вы на этому форуме зарегились. Так что у меня эти истории уже в стадии "...и т.д."
Всё просто.
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big539
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Додано: Сер 14 бер, 2018 13:31
Cler написав:
Ukrsotsbank
Ukrsotsbank написав:
Закрытие счета происходит, если Вы не пользуетесь им в течении 3-х лет.
, а почему по этому правилу не закрываются неиспользуемые текущие счета? 10 лет назад вместе с открытием текущего в гривне мне также открыли текущий в долларах, который мне не был нужен и которым я ни разу не пользовалась, но этот счёт почему-то автоматически не закрывается. Аналогичная проблема с автоматическим закрытием счетов Ощадный+ по старым закрытым картам - карты уже давно закрыты, а подвязанные к ним счета Ощадный+ до сих пор "висят"...
Cler, напишите, пожалуйста, Ваш ИНН в личном сообщении, проверим информацию.
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Ukrsotsbank
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Додано: Суб 17 бер, 2018 23:21
К Дню клиента плюшки будут?
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BigMan
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