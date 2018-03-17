Укрсоцбанк Альфа-Групп

Додано: Нед 18 бер, 2018 00:17

BigMan написав: К Дню клиента плюшки будут? К Дню клиента плюшки будут?

Альфа-Банк Украина и Укрсоцбанк уже в пятый раз празднуют Международный день клиента и приглашают всех клиентов посетить отделения банков 19 марта 2018 года.В этот день для них подготовлены традиционные акционные условия обслуживания:знижка за кредитами готівкою,пільговий курс купівлі-продажу готівкової валюти (з 11:00),акційні умови відкриття та обслуговування пакетів послуг,безкоштовні платежі в інтернет-банкінгу My Alfa-Bank і Alfa-Mobile Ukraine на оплату комунальних послуг, мобільного зв'язку та телефонії, інтернет-послуг і ТБ, дитячих садків та будь-які платежі за вільними реквізитами в інші банки.В это день в отделениях Альфа-Банка Украина и Укрсоцбанка будет действовать продленный режим работы: отделения откроются на 15 минут раньше и будут работать до последнего клиента. Праздничную атмосферу создаст приятная музыка, а также сладкие "комплименты" каждому клиенту. Все позвонившие 19 марта в контакт-центры банков смогут получить оптимистичный гороскоп от робота Аллы – для этого достаточно сказать ей слово "гороскоп".Кроме выгодных продуктовых предложений в отделениях, Альфа-Банк Украина и Укрсоцбанк на своих страницах в социальных сетях Facebook и Instagram проведут конкурс с розыгрышем призов – 10 билетов на фестиваль Atlas Weekend, который пройдет в Киеве с 4 по 8 июля 2018 года. Для участия в розыгрыше необходимо сделать селфи на фоне отделения одного из банков и разместить на вашей личной странице в сети Facebook или Instagram. Детальные условия акции ищите на наших странице Укрсоцбанка в Facebook.Международный день клиента ежегодно празднуется 19 марта. Впервые его отметили в 2010 году по инициативе предпринимателей Латвии и России. Но сегодня множество компаний по всему миру не упускают возможность поблагодарить клиентов за доверие и успешное сотрудничество, что делает 19 марта действительно Международным днем клиента.