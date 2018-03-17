если есть возможность, то лучше все счета закрывать самому своевременно, так как сейчас у вас всё в порядке, а завтра банк поменяет тарифы и будет вам насчитывать долг, а потом ваш долг продаст коллекторам и т.д.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 бер, 2018 13:11
Додано: Сер 14 бер, 2018 13:15
да мне бы ваши проблемы...
Всё просто.
Додано: Сер 14 бер, 2018 13:17
Ukrsotsbank, а почему по этому правилу не закрываются неиспользуемые текущие счета? 10 лет назад вместе с открытием текущего в гривне мне также открыли текущий в долларах, который мне не был нужен и которым я ни разу не пользовалась, но этот счёт почему-то автоматически не закрывается. Аналогичная проблема с автоматическим закрытием счетов Ощадный+ по старым закрытым картам - карты уже давно закрыты, а подвязанные к ним счета Ощадный+ до сих пор "висят"...
Додано: Сер 14 бер, 2018 13:19
дай бог если это будет только из разряда паранойи, но подобный "развод" клиентов уже практиковался в других банках...
Додано: Сер 14 бер, 2018 13:27
та я не про то
дело в том что я УЖЕ давно в такой ситуации, ещё с момента как вы на этому форуме зарегились. Так что у меня эти истории уже в стадии "...и т.д."
Всё просто.
Додано: Сер 14 бер, 2018 13:31
Cler, напишите, пожалуйста, Ваш ИНН в личном сообщении, проверим информацию.
Додано: Суб 17 бер, 2018 23:21
Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп
К Дню клиента плюшки будут?
Додано: Нед 18 бер, 2018 00:17
Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп
Альфа-Банк Украина и Укрсоцбанк уже в пятый раз празднуют Международный день клиента и приглашают всех клиентов посетить отделения банков 19 марта 2018 года.
В этот день для них подготовлены традиционные акционные условия обслуживания:
знижка за кредитами готівкою,
пільговий курс купівлі-продажу готівкової валюти (з 11:00),
акційні умови відкриття та обслуговування пакетів послуг,
безкоштовні платежі в інтернет-банкінгу My Alfa-Bank і Alfa-Mobile Ukraine на оплату комунальних послуг, мобільного зв'язку та телефонії, інтернет-послуг і ТБ, дитячих садків та будь-які платежі за вільними реквізитами в інші банки.
В это день в отделениях Альфа-Банка Украина и Укрсоцбанка будет действовать продленный режим работы: отделения откроются на 15 минут раньше и будут работать до последнего клиента. Праздничную атмосферу создаст приятная музыка, а также сладкие "комплименты" каждому клиенту. Все позвонившие 19 марта в контакт-центры банков смогут получить оптимистичный гороскоп от робота Аллы – для этого достаточно сказать ей слово "гороскоп".
Кроме выгодных продуктовых предложений в отделениях, Альфа-Банк Украина и Укрсоцбанк на своих страницах в социальных сетях Facebook и Instagram проведут конкурс с розыгрышем призов – 10 билетов на фестиваль Atlas Weekend, который пройдет в Киеве с 4 по 8 июля 2018 года. Для участия в розыгрыше необходимо сделать селфи на фоне отделения одного из банков и разместить на вашей личной странице в сети Facebook или Instagram. Детальные условия акции ищите на наших странице Укрсоцбанка в Facebook.
Международный день клиента ежегодно празднуется 19 марта. Впервые его отметили в 2010 году по инициативе предпринимателей Латвии и России. Но сегодня множество компаний по всему миру не упускают возможность поблагодарить клиентов за доверие и успешное сотрудничество, что делает 19 марта действительно Международным днем клиента.
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Додано: Нед 18 бер, 2018 06:35
Перевод отделений
Оф.пред. подскажите, какие отделения в этом году перевудут в "Альфу"?
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