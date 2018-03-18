Укрсоцбанк Альфа-Групп

Додано: Пон 19 бер, 2018 18:12

Купил сегодня квартиру в Одессе.(классное место (ещё есть)

Собирал деньги из 4-х банков.

Укргаз, Укрексим, Марфин и Укрсоц

Везде кроме Укрсоца без проблем.

Отделение Укрсоца на Королёва 72а в Одессе: ненавижу этих тёток которые набегают со всех сторон на тебя и начинают втюхивать тебе какие-то кредитки и пытаясь где-то тебя наколоть.

Несмотря на то что деньги заказал ещё в четверг 15 марта, конечно денег в кассе не было.

Простоял в кассе до 14.30.

Наконец-то приехали инкассаторы и ещё через полчаса я получил деньги.

Самое плохое впечатление из всех вышеупомянутых банков это Укрсоц это совок, даже всеми ругаемый Ощад это Европа.

Кстати половина денег была старая.

Хорошо, что я сумел избавиться от 1% при выплате, оформив ненужную и мне и банку карту "Чемпион".

И, что самое удивительное, я деньги держу на депозитах с 2007-го года и

НИКОГДА И НИКТО не поставил мне день окончания депозита выходным днём - субботой,то есть я просто потерял два дня.

Извините за сумбур, просто только зашёл домой и хочется высказаться.