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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 919920921922

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 10:11

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

  velvet написав:безкоштовні платежі в інтернет-банкінгу My Alfa-Bank


Цікава акція.
Були безкоштовні платежі. З нагоди Дня клієнта їх зробили ... безкоштовними. :roll:
V2
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 10:29

  anikola13 написав:Оф.пред. подскажите, какие отделения в этом году перевудут в "Альфу"?

Добрый день, anikola13. Уточните, пожалуйста, какие отделения Вас интересуют.
Ukrsotsbank
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:28

Ukrsotsbank Ви навіть на свято клієнта нормальних подарунків в йокард не поклали...Ганьба! :evil:
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 18:12

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

Купил сегодня квартиру в Одессе.(классное место (ещё есть)
Собирал деньги из 4-х банков.
Укргаз, Укрексим, Марфин и Укрсоц
Везде кроме Укрсоца без проблем.
Отделение Укрсоца на Королёва 72а в Одессе: ненавижу этих тёток которые набегают со всех сторон на тебя и начинают втюхивать тебе какие-то кредитки и пытаясь где-то тебя наколоть.
Несмотря на то что деньги заказал ещё в четверг 15 марта, конечно денег в кассе не было.
Простоял в кассе до 14.30.
Наконец-то приехали инкассаторы и ещё через полчаса я получил деньги.
Самое плохое впечатление из всех вышеупомянутых банков это Укрсоц это совок, даже всеми ругаемый Ощад это Европа.
Кстати половина денег была старая.
Хорошо, что я сумел избавиться от 1% при выплате, оформив ненужную и мне и банку карту "Чемпион".
И, что самое удивительное, я деньги держу на депозитах с 2007-го года и
НИКОГДА И НИКТО не поставил мне день окончания депозита выходным днём - субботой,то есть я просто потерял два дня.
Извините за сумбур, просто только зашёл домой и хочется высказаться.
Востаннє редагувалось 2805 в Пон 19 бер, 2018 18:38, всього редагувалось 3 разів.
2805
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 18:24

  2805 написав:Купил сегодня квартиру в Одессе.(классное место (ещё есть)
Собирал деньги с 4-х банков.
Укргаз, Укрексим, Марфин и Укрсоц
Везде кроме Укрсоца без проблем.
Отделение Укрсоца на Королёва в Одессе: ненавижу этих тёток которые набегают со всех сторон на тебя во главе с самой по-дурацки накрашенной начальницей и начинают втюхивать тебе какие-то кредитки и пытаясь где-то тебя наколоть.
Несмотря на то что деньги заказал ещё в четверг 15 марта, конечно денег в кассе не было.
Простоял в кассе до 14.30.
Наконец-то приехали инкассаторы и ещё через полчаса я получил деньги.
Самое плохое впечатление из всех вышеупомянутых банков это Укрсоц.
Кстати половина денег была старая.
Хорошо, что я сумел избавиться от 1% при выплате, оформив ненужную и мне и банку карту "Чемпион".
И, что самое удивительное, я деньги держу на депозитах с 2007-го года и
НИКОГДА И НИКТО не поставил мне день окончания депозита выходным днём - субботой,то есть я просто потерял два дня.
Извините за сумбур, просто только зашёл домой и хочется высказаться.


С покупкой вас.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 19:28

  2805 написав:Купил сегодня квартиру в Одессе.(классное место (ещё есть)
Собирал деньги из 4-х банков.
Укргаз, Укрексим, Марфин и Укрсоц
Везде кроме Укрсоца без проблем.
Отделение Укрсоца на Королёва 72а в Одессе: ненавижу этих тёток которые набегают со всех сторон на тебя и начинают втюхивать тебе какие-то кредитки и пытаясь где-то тебя наколоть.
Несмотря на то что деньги заказал ещё в четверг 15 марта, конечно денег в кассе не было.
Простоял в кассе до 14.30.
Наконец-то приехали инкассаторы и ещё через полчаса я получил деньги.
Самое плохое впечатление из всех вышеупомянутых банков это Укрсоц это совок, даже всеми ругаемый Ощад это Европа.
Кстати половина денег была старая.
Хорошо, что я сумел избавиться от 1% при выплате, оформив ненужную и мне и банку карту "Чемпион".
И, что самое удивительное, я деньги держу на депозитах с 2007-го года и
НИКОГДА И НИКТО не поставил мне день окончания депозита выходным днём - субботой,то есть я просто потерял два дня.
Извините за сумбур, просто только зашёл домой и хочется высказаться.

Про безнал покупки от 50 кгрн Одесса не в курсе?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 19:47

  BBC написав:
  2805 написав:Купил сегодня квартиру в Одессе.(классное место (ещё есть)
Собирал деньги из 4-х банков.
Укргаз, Укрексим, Марфин и Укрсоц
Везде кроме Укрсоца без проблем.
Отделение Укрсоца на Королёва 72а в Одессе: ненавижу этих тёток которые набегают со всех сторон на тебя и начинают втюхивать тебе какие-то кредитки и пытаясь где-то тебя наколоть.
Несмотря на то что деньги заказал ещё в четверг 15 марта, конечно денег в кассе не было.
Простоял в кассе до 14.30.
Наконец-то приехали инкассаторы и ещё через полчаса я получил деньги.
Самое плохое впечатление из всех вышеупомянутых банков это Укрсоц это совок, даже всеми ругаемый Ощад это Европа.
Кстати половина денег была старая.
Хорошо, что я сумел избавиться от 1% при выплате, оформив ненужную и мне и банку карту "Чемпион".
И, что самое удивительное, я деньги держу на депозитах с 2007-го года и
НИКОГДА И НИКТО не поставил мне день окончания депозита выходным днём - субботой,то есть я просто потерял два дня.
Извините за сумбур, просто только зашёл домой и хочется высказаться.

Про безнал покупки от 50 кгрн Одесса не в курсе?

На вторичке возможны варианты...
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 20:55

  BBC написав:
  2805 написав:Купил сегодня квартиру в Одессе.(классное место (ещё есть)
Собирал деньги из 4-х банков.
Укргаз, Укрексим, Марфин и Укрсоц
Везде кроме Укрсоца без проблем.
Отделение Укрсоца на Королёва 72а в Одессе: ненавижу этих тёток которые набегают со всех сторон на тебя и начинают втюхивать тебе какие-то кредитки и пытаясь где-то тебя наколоть.
Несмотря на то что деньги заказал ещё в четверг 15 марта, конечно денег в кассе не было.
Простоял в кассе до 14.30.
Наконец-то приехали инкассаторы и ещё через полчаса я получил деньги.
Самое плохое впечатление из всех вышеупомянутых банков это Укрсоц это совок, даже всеми ругаемый Ощад это Европа.
Кстати половина денег была старая.
Хорошо, что я сумел избавиться от 1% при выплате, оформив ненужную и мне и банку карту "Чемпион".
И, что самое удивительное, я деньги держу на депозитах с 2007-го года и
НИКОГДА И НИКТО не поставил мне день окончания депозита выходным днём - субботой,то есть я просто потерял два дня.
Извините за сумбур, просто только зашёл домой и хочется высказаться.

Про безнал покупки от 50 кгрн Одесса не в курсе?


На это дело уже давно везде забили. Что на первичке, что на вторичке.
Ratatui
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