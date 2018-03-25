Укрсоцбанк Альфа-Групп

[/quote] Добрый день, 2805. Очень жаль, что при обращении в отделение Банка, Вы получили негативные эмоции, а сотрудники ассоциируются с тётками, которые набегают со всех сторон. Относительно заказанной суммы – клиента предупреждают о приблизительных сроках наличия денег в кассе (первая или вторая половина дня). Дата окончания депозита вручную не проставляется, а выбирается автоматически программой в зависимости от срока размещения. Деньги были получены Вами согласно срокам, предоставленным ранее.[/quote] Та да деньги получены ложечки на месте а осадок остался