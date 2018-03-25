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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 920921922923

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:49

[/quote]
Добрый день, 2805. Очень жаль, что при обращении в отделение Банка, Вы получили негативные эмоции, а сотрудники ассоциируются с тётками, которые набегают со всех сторон. Относительно заказанной суммы – клиента предупреждают о приблизительных сроках наличия денег в кассе (первая или вторая половина дня). Дата окончания депозита вручную не проставляется, а выбирается автоматически программой в зависимости от срока размещения. Деньги были получены Вами согласно срокам, предоставленным ранее.[/quote]
Та да деньги получены ложечки на месте а осадок остался
2805
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 13:50

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

Получил письмо счастья: https://www.ukrsotsbank.com/operating_changes/view/145/
И как его теперь правильно закрыть?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 14:46

  maxim2014 написав:Получил письмо счастья: https://www.ukrsotsbank.com/operating_changes/view/145/
И как его теперь правильно закрыть?

напишите заявление на закрытие и жлите 30-40 дней... первоначально рекомендую обнулить карточный счёт и связанный с ним Ощадный...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 14:46

  maxim2014 написав:Получил письмо счастья: https://www.ukrsotsbank.com/operating_changes/view/145/
И как его теперь правильно закрыть?

Добрый день, maxim2014. Для закрытия счета Вам необходимо обратится в любое отделение ПАО "Укрсоцбанк", где есть менеджеры, и написать заявление о закрытии счета.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 14:56

Ukrsotsbank
Т.е. если сейчас есть карта Чемпион открытая в прошлом месяце (с бесплатным открытием и обслуживанием) и есть депозит который заканчивается через полгода - то теперь когда на карту переведу депозит по окончании для снятия без комиссии в кассе - то будет снята комиссия за все месяцы пока карта ожидала окончания депо?
Востаннє редагувалось motosmile в Пон 26 бер, 2018 15:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:10

Підкажіть, як краще поступити: є поточний рахунок, ощадний +, картковий рахунок, хочу всі закрити, вже 4-й раз ходжу у відділення, всі подали на закриття, а ПР так і не закрили, гарячка каже, що потрібно ще раз іти у відділення і подавати заяву, був сьогодні, сказали, що не правильно мене проконсультували на гарячці,все позакривається і автоматом закриється ПР, щось вони не договарюють.Що робити?
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:48

  melkh написав:Підкажіть, як краще поступити: є поточний рахунок, ощадний +, картковий рахунок, хочу всі закрити, вже 4-й раз ходжу у відділення, всі подали на закриття, а ПР так і не закрили, гарячка каже, що потрібно ще раз іти у відділення і подавати заяву, був сьогодні, сказали, що не правильно мене проконсультували на гарячці,все позакривається і автоматом закриється ПР, щось вони не договарюють.Що робити?

melkh, вкажіть, будь ласка, Ваш ІПН в особистому повідомленні.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:58

  motosmile написав:Ukrsotsbank
Т.е. если сейчас есть карта Чемпион открытая в прошлом месяце (с бесплатным открытием и обслуживанием) и есть депозит который заканчивается через полгода - то теперь когда на карту переведу депозит по окончании для снятия без комиссии в кассе - то будет снята комиссия за все месяцы пока карта ожидала окончания депо?

Motosmile, согласно новым тарифам – да. За годовое обслуживание РКО дополнительно списано не будет. Также, согласно ТП «Чемпион», при проведении в течение календарного месяца в торгово-сервисной сети и интернет 8 шт. операций с помощью карточки или на общую сумму от 2000 грн, (или его эквивалент в иностранной валюте), ежемесячная комиссия списана не будет.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 18:10

  maxim2014 написав:Получил письмо счастья: https://www.ukrsotsbank.com/operating_changes/view/145/

Хорошо учатся у материнской компании - плати за все. И сберегательный+ тихо перевели на 8%. В общем только и умеют рейтинги рисовать, а клиенты и сотрудники тихо уходят - и это верное решение.
Poleg
 
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