Укрсоцбанк Альфа-Групп

[/quote] Добрый день, 2805. Очень жаль, что при обращении в отделение Банка, Вы получили негативные эмоции, а сотрудники ассоциируются с тётками, которые набегают со всех сторон. Относительно заказанной суммы – клиента предупреждают о приблизительных сроках наличия денег в кассе (первая или вторая половина дня). Дата окончания депозита вручную не проставляется, а выбирается автоматически программой в зависимости от срока размещения. Деньги были получены Вами согласно срокам, предоставленным ранее.[/quote] Та да деньги получены ложечки на месте а осадок остался
Ukrsotsbank Т.е. если сейчас есть карта Чемпион открытая в прошлом месяце (с бесплатным открытием и обслуживанием) и есть депозит который заканчивается через полгода - то теперь когда на карту переведу депозит по окончании для снятия без комиссии в кассе - то будет снята комиссия за все месяцы пока карта ожидала окончания депо?
Востаннє редагувалось motosmile в Пон 26 бер, 2018 15:51, всього редагувалось 1 раз.
Підкажіть, як краще поступити: є поточний рахунок, ощадний +, картковий рахунок, хочу всі закрити, вже 4-й раз ходжу у відділення, всі подали на закриття, а ПР так і не закрили, гарячка каже, що потрібно ще раз іти у відділення і подавати заяву, був сьогодні, сказали, що не правильно мене проконсультували на гарячці,все позакривається і автоматом закриється ПР, щось вони не договарюють.Що робити?
melkh написав:Підкажіть, як краще поступити: є поточний рахунок, ощадний +, картковий рахунок, хочу всі закрити, вже 4-й раз ходжу у відділення, всі подали на закриття, а ПР так і не закрили, гарячка каже, що потрібно ще раз іти у відділення і подавати заяву, був сьогодні, сказали, що не правильно мене проконсультували на гарячці,все позакривається і автоматом закриється ПР, щось вони не договарюють.Що робити?
melkh, вкажіть, будь ласка, Ваш ІПН в особистому повідомленні.
motosmile написав:Ukrsotsbank Т.е. если сейчас есть карта Чемпион открытая в прошлом месяце (с бесплатным открытием и обслуживанием) и есть депозит который заканчивается через полгода - то теперь когда на карту переведу депозит по окончании для снятия без комиссии в кассе - то будет снята комиссия за все месяцы пока карта ожидала окончания депо?
Motosmile, согласно новым тарифам – да. За годовое обслуживание РКО дополнительно списано не будет. Также, согласно ТП «Чемпион», при проведении в течение календарного месяца в торгово-сервисной сети и интернет 8 шт. операций с помощью карточки или на общую сумму от 2000 грн, (или его эквивалент в иностранной валюте), ежемесячная комиссия списана не будет.