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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 921922923924

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 20:18

  maxim2014 написав:Кстати... Может кто-то уже интересовался альтернативой карбону? Где еще можно получать регулярный кешбек на топливо?

Так и раньше те, кто предпочитали ОККО давно смотались к мадьярам.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 20:33

  Poleg написав:
  maxim2014 написав:Кстати... Может кто-то уже интересовался альтернативой карбону? Где еще можно получать регулярный кешбек на топливо?

Так и раньше те, кто предпочитали ОККО давно смотались к мадьярам.
на Воге топливные талоны на 4…гривны меньше цены от стелы,это больше 10%!
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 20:39

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

Poleg написав:
  maxim2014 написав:Кстати... Может кто-то уже интересовался альтернативой карбону? Где еще можно получать регулярный кешбек на топливо?

Так и раньше те, кто предпочитали ОККО давно смотались к мадьярам.

Да мне окко тоже больше по душе, но хочу скидку в -3.5 минимум.
На ВОГ вон выше уже писали про талоны в -4. Но это надо впрыгивать в них (литров 300-500 брать что б каждый месяц не кататься за ними)... сразу много денег морозит не есть гуд.
Так что даже -3% грязными (эх, где те золотые времена по 6%)в сумме с прайдом на котором мгновенная скидка -3.2 выглядело оч даже неплохо :)
maxim2014
 
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