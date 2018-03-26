Так и раньше те, кто предпочитали ОККО давно смотались к мадьярам.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 бер, 2018 20:18
Додано: Пон 26 бер, 2018 20:33
на Воге топливные талоны на 4…гривны меньше цены от стелы,это больше 10%!
никому не верю
Додано: Пон 26 бер, 2018 20:39
Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп
Да мне окко тоже больше по душе, но хочу скидку в -3.5 минимум.
На ВОГ вон выше уже писали про талоны в -4. Но это надо впрыгивать в них (литров 300-500 брать что б каждый месяц не кататься за ними)... сразу много денег морозит не есть гуд.
Так что даже -3% грязными (эх, где те золотые времена по 6%)в сумме с прайдом на котором мгновенная скидка -3.2 выглядело оч даже неплохо
Додано: Пон 26 бер, 2018 23:39
Талоны - это, конечно, здорово. Главное не нарваться на таких вот деятелей:
Додано: Пон 26 бер, 2018 23:53
На ОККО без проблем дают 2.5 грн. с литра на карту Fishka + 5% чистыми, если оформите карту Platinum от Укрэксима (или 7% по карте Infinite). Правда, последние 5 или 7 - не живыми деньгами, а "пополняшками" на телефон, сертификатами в супермаркеты или тем же бензином на Фишку (номинал 500 грн.). Суммарно - более 4 грн. с литра, по-моему, очень даже ничего.
У меня на WOG - еще веселей: 3 грн. (1.5 сразу + 1.5 на карту Pride по карте WOG c
Так что не все так плохо и реальная альтернатива почившему Карбону все же есть...
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