Укрсоцбанк Альфа-Групп

Додано: Пон 26 бер, 2018 23:53

maxim2014 написав: Да мне окко тоже больше по душе, но хочу скидку в -3.5 минимум.

На ВОГ вон выше уже писали про талоны в -4. Но это надо впрыгивать в них (литров 300-500 брать что б каждый месяц не кататься за ними)... сразу много денег морозит не есть гуд.

Так что даже -3% грязными (эх, где те золотые времена по 6%)в сумме с прайдом на котором мгновенная скидка -3.2 выглядело оч даже неплохо Да мне окко тоже больше по душе, но хочу скидку в -3.5 минимум.На ВОГ вон выше уже писали про талоны в -4. Но это надо впрыгивать в них (литров 300-500 брать что б каждый месяц не кататься за ними)... сразу много денег морозит не есть гуд.Так что даже -3% грязными (эх, где те золотые времена по 6%)в сумме с прайдом на котором мгновенная скидка -3.2 выглядело оч даже неплохо

На ОККО без проблем дают 2.5 грн. с литра на карту Fishka + 5% чистыми, если оформите карту Platinum от Укрэксима (или 7% по карте Infinite). Правда, последние 5 или 7 - не живыми деньгами, а "пополняшками" на телефон, сертификатами в супермаркеты или тем же бензином на Фишку (номинал 500 грн.). Суммарно - более 4 грн. с литра, по-моему, очень даже ничего.У меня на WOG - еще веселей: 3 грн. (1.5 сразу + 1.5 на карту Pride по карте WOG c) + те же 5 - 7%. А если платить с помощью WOGPAY (протестирую в начале апреля), думаю, будет еще веселей.Так что не все так плохо и реальная альтернатива почившему Карбону все же есть...