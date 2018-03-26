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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 921922923924

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 20:18

  maxim2014 написав:Кстати... Может кто-то уже интересовался альтернативой карбону? Где еще можно получать регулярный кешбек на топливо?

Так и раньше те, кто предпочитали ОККО давно смотались к мадьярам.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 20:33

  Poleg написав:
  maxim2014 написав:Кстати... Может кто-то уже интересовался альтернативой карбону? Где еще можно получать регулярный кешбек на топливо?

Так и раньше те, кто предпочитали ОККО давно смотались к мадьярам.
на Воге топливные талоны на 4…гривны меньше цены от стелы,это больше 10%!
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 20:39

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

Poleg написав:
  maxim2014 написав:Кстати... Может кто-то уже интересовался альтернативой карбону? Где еще можно получать регулярный кешбек на топливо?

Так и раньше те, кто предпочитали ОККО давно смотались к мадьярам.

Да мне окко тоже больше по душе, но хочу скидку в -3.5 минимум.
На ВОГ вон выше уже писали про талоны в -4. Но это надо впрыгивать в них (литров 300-500 брать что б каждый месяц не кататься за ними)... сразу много денег морозит не есть гуд.
Так что даже -3% грязными (эх, где те золотые времена по 6%)в сумме с прайдом на котором мгновенная скидка -3.2 выглядело оч даже неплохо :)
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 23:39

  sens написав: на Воге топливные талоны на 4…гривны меньше цены от стелы,это больше 10%!


Талоны - это, конечно, здорово. Главное не нарваться на таких вот деятелей: https://informator.news/u-kyjevi-vykryl ... -na-palne/
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 23:53

  maxim2014 написав:Да мне окко тоже больше по душе, но хочу скидку в -3.5 минимум.
На ВОГ вон выше уже писали про талоны в -4. Но это надо впрыгивать в них (литров 300-500 брать что б каждый месяц не кататься за ними)... сразу много денег морозит не есть гуд.
Так что даже -3% грязными (эх, где те золотые времена по 6%)в сумме с прайдом на котором мгновенная скидка -3.2 выглядело оч даже неплохо :)


На ОККО без проблем дают 2.5 грн. с литра на карту Fishka + 5% чистыми, если оформите карту Platinum от Укрэксима (или 7% по карте Infinite). Правда, последние 5 или 7 - не живыми деньгами, а "пополняшками" на телефон, сертификатами в супермаркеты или тем же бензином на Фишку (номинал 500 грн.). Суммарно - более 4 грн. с литра, по-моему, очень даже ничего.
У меня на WOG - еще веселей: 3 грн. (1.5 сразу + 1.5 на карту Pride по карте WOG c http://www.aaua.com.ua) + те же 5 - 7%. А если платить с помощью WOGPAY (протестирую в начале апреля), думаю, будет еще веселей.
Так что не все так плохо и реальная альтернатива почившему Карбону все же есть...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 05:25

  Anadonta написав:
  sens написав: на Воге топливные талоны на 4…гривны меньше цены от стелы,это больше 10%!


Талоны - это, конечно, здорово. Главное не нарваться на таких вот деятелей: https://informator.news/u-kyjevi-vykryl ... -na-palne/

Мой стаж и круг моих знакомых позволяет делать верные выводы. Бензин не лучше на ОККо или ВОГ , так как это в обоих случаях франшиза , а если речь о выгодности топлива ,то выгоднее талонов для обычного водителя в виде реальной экономии в национальной валюте не придумано .
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 06:44

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

Anadonta написав:
  maxim2014 написав:Да мне окко тоже больше по душе, но хочу скидку в -3.5 минимум.
На ВОГ вон выше уже писали про талоны в -4. Но это надо впрыгивать в них (литров 300-500 брать что б каждый месяц не кататься за ними)... сразу много денег морозит не есть гуд.
Так что даже -3% грязными (эх, где те золотые времена по 6%)в сумме с прайдом на котором мгновенная скидка -3.2 выглядело оч даже неплохо :)


На ОККО без проблем дают 2.5 грн. с литра на карту Fishka + 5% чистыми, если оформите карту Platinum от Укрэксима (или 7% по карте Infinite). Правда, последние 5 или 7 - не живыми деньгами, а "пополняшками" на телефон, сертификатами в супермаркеты или тем же бензином на Фишку (номинал 500 грн.). Суммарно - более 4 грн. с литра, по-моему, очень даже ничего.
У меня на WOG - еще веселей: 3 грн. (1.5 сразу + 1.5 на карту Pride по карте WOG c http://www.aaua.com.ua) + те же 5 - 7%. А если платить с помощью WOGPAY (протестирую в начале апреля), думаю, будет еще веселей.
Так что не все так плохо и реальная альтернатива почившему Карбону все же есть...

Ага... только ж не стоит забывать о стоимости платины или инфинити от эксима... боюсь что их стоимость надо будет отбивать пол года.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 06:46

Укрсоцбанк Альфа-Групп

Anadonta написав:
  sens написав: на Воге топливные талоны на 4…гривны меньше цены от стелы,это больше 10%!


Талоны - это, конечно, здорово. Главное не нарваться на таких вот деятелей: https://informator.news/u-kyjevi-vykryl ... -na-palne/

Покупать у проверенных продавцов да и все.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:18

  maxim2014 написав:Ага... только ж не стоит забывать о стоимости платины или инфинити от эксима... боюсь что их стоимость надо будет отбивать пол года.


Это да - удовольствие не из дешевых, хотя смотря с чем сравнивать. Например, ту же Platinum в Укрэксиме спокойно можно выпустить за 1050 грн. в год, разместив на депозите 100 тыс. грн. всего на одну неделю. При этом потраченная тысяча легко отбивается уже за первый месяц пользования картой...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:45

  maxim2014 написав:
Poleg написав:
  maxim2014 написав:Кстати... Может кто-то уже интересовался альтернативой карбону? Где еще можно получать регулярный кешбек на топливо?

Так и раньше те, кто предпочитали ОККО давно смотались к мадьярам.

Да мне окко тоже больше по душе, но хочу скидку в -3.5 минимум.
На ВОГ вон выше уже писали про талоны в -4. Но это надо впрыгивать в них (литров 300-500 брать что б каждый месяц не кататься за ними)... сразу много денег морозит не есть гуд.
Так что даже -3% грязными (эх, где те золотые времена по 6%)в сумме с прайдом на котором мгновенная скидка -3.2 выглядело оч даже неплохо :)

Да, действительно с 30.03.2018 тарифы по картам будут изменены в большую сторону. Поэтому рекомендуем, чтобы не оплачивать ежемесячно РКО, в течение календарного месяца проводить с помощью карты операции в торгово-сервисной сети и интернет на общую сумму от 5000грн, или его эквивалент в иностранной валюте, или на общее количество 10 шт. операций.
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