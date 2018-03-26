Витративши 15000 грн. в місяць та отримати винагороду поки ліквідними сертифікатами
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 бер, 2018 12:48
Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп
Витративши 15000 грн. в місяць та отримати винагороду поки ліквідними сертифікатами
Додано: Вів 27 бер, 2018 12:53
Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп
Додано: Вів 27 бер, 2018 13:47
V2
Согласен, что сертификаты (которые еще и не всегда есть в наличии) - это не живые деньги, но все же...
Кстати, по карте Platinum бонус 5% (20 тыс. в месяц), далее - 1.2%, по Infinite - 7% (25 000 грн.), далее - 1.5%.
Додано: Вів 27 бер, 2018 14:18
Ukrsotsbank
Просветите меня плз...
Пришел закрывать карту... Но менеджер какой-тоне попался совсем не оч... Вечно у "соседки" спрашивала что да как.
Заявление на закрытие карты вроде как и написал... Но смустило то, что хоть у меня и оставался положительный баланс - сказали то счет все-раво закроется.
Вернулся на работу - успешнно с карты пополнил телефон (на сумму чуть меньше положительного остатка по карте).
Как-то у вас все через пень-колоду :/
Додано: Вів 27 бер, 2018 14:39
компетентность менеджеров как правило не на высоте, так как большая текучка кадров. счёт желательно обнулить полностью (в том числе и Ощадный), так как потом или просто забудьте об остатках или потратите лишние 30-40 минут на получение остатков с транзитного счёта. карточные счета как правило закрывают 30-40 дней. если по прошествию этого времени счёт будет ещё светиться ИБ, то тогда стоит волноваться. я за 9 лет закрывал несколько карточных счетов и по трём из них заявления теряли и приходилось писать через месяц по новой...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Додано: Вів 27 бер, 2018 15:23
maxim2014,скорей всего заявка на закрытие счета была не обработана. Для того, чтобы можно было проверить, напишите Ваш ИНН в личном сообщении.
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