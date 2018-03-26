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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:48

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

  Anadonta написав:Например, ту же Platinum в Укрэксиме спокойно можно выпустить за 1050 грн. в год, разместив на депозите 100 тыс. грн. всего на одну неделю. При этом потраченная тысяча легко отбивается уже за первый месяц пользования картой...


Витративши 15000 грн. в місяць та отримати винагороду поки ліквідними сертифікатами ;)
V2
4
 
Повідомлень: 5054
З нами з: 03.07.09
Подякував: 193 раз.
Подякували: 746 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:53

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

  V2 написав:Витративши 15000 грн.

Двадцать. Там ведь 5 процентов на первые 20 тысяч.
Poleg
 
Повідомлень: 149
З нами з: 23.03.12
Подякував: 9 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:58

Poleg
Думав 7%.
V2
4
 
Повідомлень: 5054
З нами з: 03.07.09
Подякував: 193 раз.
Подякували: 746 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:47

V2

Согласен, что сертификаты (которые еще и не всегда есть в наличии) - это не живые деньги, но все же...
Кстати, по карте Platinum бонус 5% (20 тыс. в месяц), далее - 1.2%, по Infinite - 7% (25 000 грн.), далее - 1.5%.
Anadonta
 
Повідомлень: 302
З нами з: 25.11.12
Подякував: 15 раз.
Подякували: 27 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 14:18

Ukrsotsbank
Просветите меня плз...
Пришел закрывать карту... Но менеджер какой-тоне попался совсем не оч... Вечно у "соседки" спрашивала что да как.
Заявление на закрытие карты вроде как и написал... Но смустило то, что хоть у меня и оставался положительный баланс - сказали то счет все-раво закроется.
Вернулся на работу - успешнно с карты пополнил телефон (на сумму чуть меньше положительного остатка по карте).

Как-то у вас все через пень-колоду :/
maxim2014
 
Повідомлень: 1161
З нами з: 19.09.14
Подякував: 139 раз.
Подякували: 97 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 14:39

  maxim2014 написав:Ukrsotsbank
Просветите меня плз...
Пришел закрывать карту... Но менеджер какой-тоне попался совсем не оч... Вечно у "соседки" спрашивала что да как.
Заявление на закрытие карты вроде как и написал... Но смустило то, что хоть у меня и оставался положительный баланс - сказали то счет все-раво закроется.
Вернулся на работу - успешнно с карты пополнил телефон (на сумму чуть меньше положительного остатка по карте).

Как-то у вас все через пень-колоду :/

компетентность менеджеров как правило не на высоте, так как большая текучка кадров. счёт желательно обнулить полностью (в том числе и Ощадный), так как потом или просто забудьте об остатках или потратите лишние 30-40 минут на получение остатков с транзитного счёта. карточные счета как правило закрывают 30-40 дней. если по прошествию этого времени счёт будет ещё светиться ИБ, то тогда стоит волноваться. я за 9 лет закрывал несколько карточных счетов и по трём из них заявления теряли и приходилось писать через месяц по новой...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
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Повідомлень: 3344
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Подякував: 167 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 15:23

  maxim2014 написав:Ukrsotsbank
Просветите меня плз...
Пришел закрывать карту... Но менеджер какой-тоне попался совсем не оч... Вечно у "соседки" спрашивала что да как.
Заявление на закрытие карты вроде как и написал... Но смустило то, что хоть у меня и оставался положительный баланс - сказали то счет все-раво закроется.
Вернулся на работу - успешнно с карты пополнил телефон (на сумму чуть меньше положительного остатка по карте).

Как-то у вас все через пень-колоду :/

maxim2014,скорей всего заявка на закрытие счета была не обработана. Для того, чтобы можно было проверить, напишите Ваш ИНН в личном сообщении.
Ukrsotsbank
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