Укрсоцбанк Альфа-Групп

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 бер, 2018 17:31
ребята а добки они точно автоматически НЕ перевыпускают? (в калл центре девочка сказала что основную карту перевыпускают по сроку, а допку нет) правду сказала?
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Додано: Вів 27 бер, 2018 19:37
с текущего теперь вроде всё с комиссией 1%... если депозит в гривне, то можете бесплатно перевести на счёт в Альфе (если имеете таковой)... во всех других случаях единственный способ не платить 1% - это открыть бесплатную депозитную карту (правда в ИБ она высвечивается как зарплатная), но при подписании заявы на карту поставте галочку об отключении платного СМС-банкинга - вероятно вам будут рассказывать, что услуга обязательная, но это будет или некомпетентность сотрудника или откровенная ложь...
Додано: Вів 27 бер, 2018 19:54
Также аналогично, если депозит в валюте без проблем можно переводить на текущие счета в Альфабанке бесплатно и без каких либо проблем, но только в отделениях Укрсоц-Альфа.
Додано: Вів 27 бер, 2018 20:34
1. немного не так я закрываю и текущие и карточные счета ... а вод депо остаются, вопрос в том как они будут мне платить %% ежемесячно?
2. в связи с изменениями в тарифах можно ли у них затребовать вернуть комиссию за обслуживания карт? ведь на такие (новые) условия я не подписывался, а деньги заплатил за год на перёд
3. в аллу входить не собираюсь, для меня это баня с супердермо репутацией, она
мне месяца три както наяривали на телефоны из-за одного чела... который что-то с ней замутил и наверное рещил не платить, кроме того у неё все условия по услугам крайне путанны, так и наровит взять побольше денег с клиента, а я люблю когда всё просто и доступно.
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