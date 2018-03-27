Укрсоцбанк Альфа-Групп

с текущего теперь вроде всё с комиссией 1%... если депозит в гривне, то можете бесплатно перевести на счёт в Альфе (если имеете таковой)... во всех других случаях единственный способ не платить 1% - это открыть бесплатную депозитную карту (правда в ИБ она высвечивается как зарплатная), но при подписании заявы на карту поставте галочку об отключении платного СМС-банкинга - вероятно вам будут рассказывать, что услуга обязательная, но это будет или некомпетентность сотрудника или откровенная ложь...
с текущего теперь вроде всё с комиссией 1%... если депозит в гривне, то можете бесплатно перевести на счёт в Альфе (если имеете таковой)... во всех других случаях единственный способ не платить 1% - это открыть бесплатную депозитную карту (правда в ИБ она высвечивается как зарплатная), но при подписании заявы на карту поставте галочку об отключении платного СМС-банкинга - вероятно вам будут рассказывать, что услуга обязательная, но это будет или некомпетентность сотрудника или откровенная ложь...
Также аналогично, если депозит в валюте без проблем можно переводить на текущие счета в Альфабанке бесплатно и без каких либо проблем, но только в отделениях Укрсоц-Альфа.
с текущего теперь вроде всё с комиссией 1%... если депозит в гривне, то можете бесплатно перевести на счёт в Альфе (если имеете таковой)... во всех других случаях единственный способ не платить 1% - это открыть бесплатную депозитную карту (правда в ИБ она высвечивается как зарплатная), но при подписании заявы на карту поставте галочку об отключении платного СМС-банкинга - вероятно вам будут рассказывать, что услуга обязательная, но это будет или некомпетентность сотрудника или откровенная ложь...
1. немного не так я закрываю и текущие и карточные счета ... а вод депо остаются, вопрос в том как они будут мне платить %% ежемесячно? 2. в связи с изменениями в тарифах можно ли у них затребовать вернуть комиссию за обслуживания карт? ведь на такие (новые) условия я не подписывался, а деньги заплатил за год на перёд 3. в аллу входить не собираюсь, для меня это баня с супердермо репутацией, она мне месяца три както наяривали на телефоны из-за одного чела... который что-то с ней замутил и наверное рещил не платить, кроме того у неё все условия по услугам крайне путанны, так и наровит взять побольше денег с клиента, а я люблю когда всё просто и доступно.
с текущего теперь вроде всё с комиссией 1%... если депозит в гривне, то можете бесплатно перевести на счёт в Альфе (если имеете таковой)... во всех других случаях единственный способ не платить 1% - это открыть бесплатную депозитную карту (правда в ИБ она высвечивается как зарплатная), но при подписании заявы на карту поставте галочку об отключении платного СМС-банкинга - вероятно вам будут рассказывать, что услуга обязательная, но это будет или некомпетентность сотрудника или откровенная ложь...
1. немного не так я закрываю и текущие и карточные счета ... а вод депо остаются, вопрос в том как они будут мне платить %% ежемесячно? 2. в связи с изменениями в тарифах можно ли у них затребовать вернуть комиссию за обслуживания карт? ведь на такие (новые) условия я не подписывался, а деньги заплатил за год на перёд 3. в аллу входить не собираюсь, для меня это баня с супердермо репутацией, она мне месяца три както наяривали на телефоны из-за одного чела... который что-то с ней замутил и наверное рещил не платить, кроме того у неё все условия по услугам крайне путанны, так и наровит взять побольше денег с клиента, а я люблю когда всё просто и доступно.
Uaprofi, добрый день! 1. В договоре на открытие депозита у Вас прописан счет для выплаты процентов и тела депозита по его окончанию, поэтому этот счет не может быть закрыт. 2. Между Вами и Банком заключен договор. Ваша подпись на договоре подтверждает факт ознакомления с договором и согласие с правилами и условиями, в которых прописаны правила изменения тарифов. С ними можно ознакомиться на официальном сайте: https://ru.ukrsotsbank.com/download_center/.