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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 923924925926

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 17:31

ребята а добки они точно автоматически НЕ перевыпускают? (в калл центре девочка сказала что основную карту перевыпускают по сроку, а допку нет) правду сказала?
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 19:37

  uaprofi написав:Тракторист

но будет же без здирания 1%?

с текущего теперь вроде всё с комиссией 1%... если депозит в гривне, то можете бесплатно перевести на счёт в Альфе (если имеете таковой)... во всех других случаях единственный способ не платить 1% - это открыть бесплатную депозитную карту (правда в ИБ она высвечивается как зарплатная), но при подписании заявы на карту поставте галочку об отключении платного СМС-банкинга - вероятно вам будут рассказывать, что услуга обязательная, но это будет или некомпетентность сотрудника или откровенная ложь...
Cler
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 19:54

  Cler написав:
  uaprofi написав:Тракторист

но будет же без здирания 1%?

с текущего теперь вроде всё с комиссией 1%... если депозит в гривне, то можете бесплатно перевести на счёт в Альфе (если имеете таковой)... во всех других случаях единственный способ не платить 1% - это открыть бесплатную депозитную карту (правда в ИБ она высвечивается как зарплатная), но при подписании заявы на карту поставте галочку об отключении платного СМС-банкинга - вероятно вам будут рассказывать, что услуга обязательная, но это будет или некомпетентность сотрудника или откровенная ложь...

Также аналогично, если депозит в валюте без проблем можно переводить на текущие счета в Альфабанке бесплатно и без каких либо проблем, но только в отделениях Укрсоц-Альфа.
slasva
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 20:34

  Cler написав:
  uaprofi написав:Тракторист

но будет же без здирания 1%?

с текущего теперь вроде всё с комиссией 1%... если депозит в гривне, то можете бесплатно перевести на счёт в Альфе (если имеете таковой)... во всех других случаях единственный способ не платить 1% - это открыть бесплатную депозитную карту (правда в ИБ она высвечивается как зарплатная), но при подписании заявы на карту поставте галочку об отключении платного СМС-банкинга - вероятно вам будут рассказывать, что услуга обязательная, но это будет или некомпетентность сотрудника или откровенная ложь...


1. немного не так я закрываю и текущие и карточные счета ... а вод депо остаются, вопрос в том как они будут мне платить %% ежемесячно?
2. в связи с изменениями в тарифах можно ли у них затребовать вернуть комиссию за обслуживания карт? ведь на такие (новые) условия я не подписывался, а деньги заплатил за год на перёд
3. в аллу входить не собираюсь, для меня это баня с супердермо репутацией, она
мне месяца три както наяривали на телефоны из-за одного чела... который что-то с ней замутил и наверное рещил не платить, кроме того у неё все условия по услугам крайне путанны, так и наровит взять побольше денег с клиента, а я люблю когда всё просто и доступно.
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 08:51

  uaprofi написав:
  Cler написав:
  uaprofi написав:Тракторист

но будет же без здирания 1%?

с текущего теперь вроде всё с комиссией 1%... если депозит в гривне, то можете бесплатно перевести на счёт в Альфе (если имеете таковой)... во всех других случаях единственный способ не платить 1% - это открыть бесплатную депозитную карту (правда в ИБ она высвечивается как зарплатная), но при подписании заявы на карту поставте галочку об отключении платного СМС-банкинга - вероятно вам будут рассказывать, что услуга обязательная, но это будет или некомпетентность сотрудника или откровенная ложь...


1. немного не так я закрываю и текущие и карточные счета ... а вод депо остаются, вопрос в том как они будут мне платить %% ежемесячно?
2. в связи с изменениями в тарифах можно ли у них затребовать вернуть комиссию за обслуживания карт? ведь на такие (новые) условия я не подписывался, а деньги заплатил за год на перёд
3. в аллу входить не собираюсь, для меня это баня с супердермо репутацией, она
мне месяца три както наяривали на телефоны из-за одного чела... который что-то с ней замутил и наверное рещил не платить, кроме того у неё все условия по услугам крайне путанны, так и наровит взять побольше денег с клиента, а я люблю когда всё просто и доступно.


Uaprofi, добрый день!
1. В договоре на открытие депозита у Вас прописан счет для выплаты процентов и тела депозита по его окончанию, поэтому этот счет не может быть закрыт.
2. Между Вами и Банком заключен договор. Ваша подпись на договоре подтверждает факт ознакомления с договором и согласие с правилами и условиями, в которых прописаны правила изменения тарифов. С ними можно ознакомиться на официальном сайте: https://ru.ukrsotsbank.com/download_center/.
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 08:57

  uaprofi написав:ребята а добки они точно автоматически НЕ перевыпускают? (в калл центре девочка сказала что основную карту перевыпускают по сроку, а допку нет) правду сказала?

Uaprofi, добрый день! Ваш вопрос находится на уточнении.
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Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

Допки точно не перевипускають автоматично.
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 09:36

  Ukrsotsbank написав:
  uaprofi написав:ребята а добки они точно автоматически НЕ перевыпускают? (в калл центре девочка сказала что основную карту перевыпускают по сроку, а допку нет) правду сказала?

Uaprofi, добрый день! Ваш вопрос находится на уточнении.

Uaprofi, добрый день! По некоторым тарифным пакетам Банк осуществляет автоматическое продление карт, как основных, так и дополнительных.
Ukrsotsbank
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