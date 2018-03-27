Укрсоцбанк Альфа-Групп

Додано: Вів 27 бер, 2018 20:34

Cler написав: uaprofi написав: Тракторист



но будет же без здирания 1%? но будет же без здирания 1%?

с текущего теперь вроде всё с комиссией 1%... если депозит в гривне, то можете бесплатно перевести на счёт в Альфе (если имеете таковой)... во всех других случаях единственный способ не платить 1% - это открыть бесплатную депозитную карту (правда в ИБ она высвечивается как зарплатная), но при подписании заявы на карту поставте галочку об отключении платного СМС-банкинга - вероятно вам будут рассказывать, что услуга обязательная, но это будет или некомпетентность сотрудника или откровенная ложь... с текущего теперь вроде всё с комиссией 1%... если депозит в гривне, то можете бесплатно перевести на счёт в Альфе (если имеете таковой)... во всех других случаях единственный способ не платить 1% - это открыть бесплатную депозитную карту (правда в ИБ она высвечивается как зарплатная), но при подписании заявы на карту поставте галочку об отключении платного СМС-банкинга - вероятно вам будут рассказывать, что услуга обязательная, но это будет или некомпетентность сотрудника или откровенная ложь...

закрываю и текущие и карточные счета

1. немного не так я... а вод депо остаются, вопрос в том как они будут мне платить %% ежемесячно?2. в связи с изменениями в тарифах можно ли у них затребовать вернуть комиссию за обслуживания карт? ведь на такие (новые) условия я не подписывался, а деньги заплатил за год на перёд3. в аллу входить не собираюсь, для меня это баня с супердермо репутацией, онамне месяца три както наяривали на телефоны из-за одного чела... который что-то с ней замутил и наверное рещил не платить, кроме того у неё все условия по услугам крайне путанны, так и наровит взять побольше денег с клиента, а я люблю когда всё просто и доступно.