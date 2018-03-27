Укрсоцбанк Альфа-Групп

Хорошо учатся у материнской компании - плати за все. И сберегательный+ тихо перевели на 8%. В общем только и умеют рейтинги рисовать, а клиенты и сотрудники тихо уходят - и это верное решение.
По моему, Укрсоцбанку конец. Звонил на линию, девка все подтвердила и бросила трубку. Пора закрывать счета и искать другие банки в стороне и подальше от Альфа-банка.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Хорошо учатся у материнской компании - плати за все. И сберегательный+ тихо перевели на 8%. В общем только и умеют рейтинги рисовать, а клиенты и сотрудники тихо уходят - и это верное решение.
По моему, Укрсоцбанку конец. Звонил на линию, девка все подтвердила и бросила трубку. Пора закрывать счета и искать другие банки в стороне и подальше от Альфа-банка.
вы не совсем правы в своёи мнении относительно Альфы - там уровень обслуживания и поддержки на порядок лучше по сравнению с Укрсоцбанком. что касается Укрсоца, то там стандарты обслуживания начали падать ещё в то время когда он принадлежал итальянцам...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Ukrsotsbank написав:2. Между Вами и Банком заключен договор. Ваша подпись на договоре подтверждает факт ознакомления с договором и согласие с правилами и условиями, в которых прописаны правила изменения тарифов. С ними можно ознакомиться на официальном сайте: https://ru.ukrsotsbank.com/download_center/.
Уважаемый Укрсоцбанк! По указанной ссылке информации о новых тарифах нет. Информацию об изменении вы разместили вот здесь https://www.ukrsotsbank.com/operating_changes/ При этом информация размещена 22.03.2018. Тарифы вступают в действие 30.03.2018. Согласно п.10.1 Умов відкриття та здійснення операцій за банківськими поточними (картковими)рахунками "Нові Тарифи/Умови для діючих Клієнтів вступають в дію на тридцять перший календарний день з дати оприлюднення таких Тарифів/Умов на Сайті Банку" Прошу прокомментировать нарушение условий договора!
Ukrsotsbank написав:2. Между Вами и Банком заключен договор. Ваша подпись на договоре подтверждает факт ознакомления с договором и согласие с правилами и условиями, в которых прописаны правила изменения тарифов. С ними можно ознакомиться на официальном сайте: https://ru.ukrsotsbank.com/download_center/.
Уважаемый Укрсоцбанк! По указанной ссылке информации о новых тарифах нет. Информацию об изменении вы разместили вот здесь https://www.ukrsotsbank.com/operating_changes/ При этом информация размещена 22.03.2018. Тарифы вступают в действие 30.03.2018. Согласно п.10.1 Умов відкриття та здійснення операцій за банківськими поточними (картковими)рахунками "Нові Тарифи/Умови для діючих Клієнтів вступають в дію на тридцять перший календарний день з дати оприлюднення таких Тарифів/Умов на Сайті Банку" Прошу прокомментировать нарушение условий договора!
GIvanov, добрый день! Вам была предоставлена ссылка на документы, согласно которых Банк осуществляет изменения. Согласно Правил предоставления банковских услуг на условиях ДКБО: п.3.4. Внесення змін до Договору, Правил, Умов та Тарифів. За рішенням Банку та у виключних випадках зазначені вище зміни до Договору можуть набувати чинності через 3 (три) дні з дати розміщення пропозиції на зміну Договору шляхом розміщення відповідного повідомлення на сайті Банку http://www.ukrsotsbank.com.