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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 924925926927

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 13:04

  Poleg написав:
  maxim2014 написав:Получил письмо счастья: https://www.ukrsotsbank.com/operating_changes/view/145/

Хорошо учатся у материнской компании - плати за все. И сберегательный+ тихо перевели на 8%. В общем только и умеют рейтинги рисовать, а клиенты и сотрудники тихо уходят - и это верное решение.

По моему, Укрсоцбанку конец. Звонил на линию, девка все подтвердила и бросила трубку. Пора закрывать счета и искать другие банки в стороне и подальше от Альфа-банка.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 13:22

  buratinyo написав:
  Poleg написав:
  maxim2014 написав:Получил письмо счастья: https://www.ukrsotsbank.com/operating_changes/view/145/

Хорошо учатся у материнской компании - плати за все. И сберегательный+ тихо перевели на 8%. В общем только и умеют рейтинги рисовать, а клиенты и сотрудники тихо уходят - и это верное решение.

По моему, Укрсоцбанку конец. Звонил на линию, девка все подтвердила и бросила трубку. Пора закрывать счета и искать другие банки в стороне и подальше от Альфа-банка.

вы не совсем правы в своёи мнении относительно Альфы - там уровень обслуживания и поддержки на порядок лучше по сравнению с Укрсоцбанком. что касается Укрсоца, то там стандарты обслуживания начали падать ещё в то время когда он принадлежал итальянцам...
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Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 13:54

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

  Ukrsotsbank написав:2. Между Вами и Банком заключен договор. Ваша подпись на договоре подтверждает факт ознакомления с договором и согласие с правилами и условиями, в которых прописаны правила изменения тарифов. С ними можно ознакомиться на официальном сайте: https://ru.ukrsotsbank.com/download_center/.

Уважаемый Укрсоцбанк! По указанной ссылке информации о новых тарифах нет. Информацию об изменении вы разместили вот здесь https://www.ukrsotsbank.com/operating_changes/ При этом информация размещена 22.03.2018. Тарифы вступают в действие 30.03.2018.
Согласно п.10.1 Умов відкриття та здійснення операцій за банківськими поточними (картковими)рахунками "Нові Тарифи/Умови для діючих Клієнтів вступають в дію на тридцять перший календарний день з дати оприлюднення таких Тарифів/Умов на Сайті Банку"
Прошу прокомментировать нарушение условий договора!
GIvanov
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 14:07

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

  Ukrsotsbank написав:Uaprofi, добрый день! По некоторым тарифным пакетам Банк осуществляет автоматическое продление карт, как основных, так и дополнительных.


подскажите тогда ещё пару вопросы:
в пакете "чемпион" (грн.) добки перевыпускают?
если да, то как отказаться через калл центр, любое отделение или только отделение в котором получал карту?
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 14:10

GIvanov

они раньше феврале предупреждали

и тут один вопрос если не согласен с тарифами они вернут годовую абонплату?
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 14:49

  GIvanov написав:
  Ukrsotsbank написав:2. Между Вами и Банком заключен договор. Ваша подпись на договоре подтверждает факт ознакомления с договором и согласие с правилами и условиями, в которых прописаны правила изменения тарифов. С ними можно ознакомиться на официальном сайте: https://ru.ukrsotsbank.com/download_center/.

Уважаемый Укрсоцбанк! По указанной ссылке информации о новых тарифах нет. Информацию об изменении вы разместили вот здесь https://www.ukrsotsbank.com/operating_changes/ При этом информация размещена 22.03.2018. Тарифы вступают в действие 30.03.2018.
Согласно п.10.1 Умов відкриття та здійснення операцій за банківськими поточними (картковими)рахунками "Нові Тарифи/Умови для діючих Клієнтів вступають в дію на тридцять перший календарний день з дати оприлюднення таких Тарифів/Умов на Сайті Банку"
Прошу прокомментировать нарушение условий договора!

GIvanov, добрый день! Вам была предоставлена ссылка на документы, согласно которых Банк осуществляет изменения.
Согласно Правил предоставления банковских услуг на условиях ДКБО: п.3.4. Внесення змін до Договору, Правил, Умов та Тарифів. За рішенням Банку та у виключних випадках зазначені вище зміни до Договору можуть набувати чинності через 3 (три) дні з дати розміщення пропозиції на зміну Договору шляхом розміщення відповідного повідомлення на сайті Банку http://www.ukrsotsbank.com.
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 15:08

  uaprofi написав:GIvanov

они раньше феврале предупреждали

и тут один вопрос если не согласен с тарифами они вернут годовую абонплату?

Uaprofi, добрый день! Банк выполнил условия договора, заранее проинформировав клиентов об изменениях тарифов на сайте. Возврат годовой абонплаты не предусмотрен.
Ukrsotsbank
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 15:21

  uaprofi написав:
  Ukrsotsbank написав:Uaprofi, добрый день! По некоторым тарифным пакетам Банк осуществляет автоматическое продление карт, как основных, так и дополнительных.


подскажите тогда ещё пару вопросы:
в пакете "чемпион" (грн.) добки перевыпускают?
если да, то как отказаться через калл центр, любое отделение или только отделение в котором получал карту?

Uaprofi, добрый день! Вы можете указать Ваши ФИО, идентификационный код и последние 4 цифры дополнительной карты в личном сообщении, мы уточним информацию.
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 15:24

  Ukrsotsbank написав:
  uaprofi написав:GIvanov

они раньше феврале предупреждали

и тут один вопрос если не согласен с тарифами они вернут годовую абонплату?

Uaprofi, добрый день! Банк выполнил условия договора, заранее проинформировав клиентов об изменениях тарифов на сайте. Возврат годовой абонплаты не предусмотрен.



Вы очень интересно рассуждаете.
в данном случае я заплатил за год на перед и за занятие фитнессом и за плавание, а через пол года Вы мне говорите плавание больше в абонемент не входит, а за фитнесс ещё нужно и доплатить.
это справедливо?
это всё говорит о том какая несерьёзная девочка Алла...

или отдавайте все деньги, что были заплаченны, или продолжайте обслуживать на тех же условиях.

а так евочка Алла просто кидает клиентов :twisted:
...
uaprofi
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