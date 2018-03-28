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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 925926927928

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 18:58

  GIvanov написав:При этом информация размещена 22.03.2018. Тарифы вступают в действие 30.03.2018.

это ещё не самый стрёмный вариант. в октябре 2014 году информацию о изменении в тарифах на сайте разместили через 3 дня после того как они уже начали действовать...
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 19:28

  uaprofi написав:
  Ukrsotsbank написав:
  uaprofi написав:GIvanov

они раньше феврале предупреждали

и тут один вопрос если не согласен с тарифами они вернут годовую абонплату?

Uaprofi, добрый день! Банк выполнил условия договора, заранее проинформировав клиентов об изменениях тарифов на сайте. Возврат годовой абонплаты не предусмотрен.



Вы очень интересно рассуждаете.
в данном случае я заплатил за год на перед и за занятие фитнессом и за плавание, а через пол года Вы мне говорите плавание больше в абонемент не входит, а за фитнесс ещё нужно и доплатить.
это справедливо?
это всё говорит о том какая несерьёзная девочка Алла...

или отдавайте все деньги, что были заплаченны, или продолжайте обслуживать на тех же условиях.

а так евочка Алла просто кидает клиентов :twisted:

новых временных сотрудников вместо уволившихся берут лишь тех, кто этого не понимает :mrgreen:
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 19:38

  Тракторист написав:
  GIvanov написав:При этом информация размещена 22.03.2018. Тарифы вступают в действие 30.03.2018.

это ещё не самый стрёмный вариант. в октябре 2014 году информацию о изменении в тарифах на сайте разместили через 3 дня после того как они уже начали действовать...

Хватит заниматься здесь демагогией.

Укрсоцбанк принадлежит тем же собственникам, что и Альфа-банк. Поэтому все траблы с Укрсоцбанком это продолжение политики Альфа-банка по отношению к своим клиентам, а именно - невыполнение условий договоров в виде одностороннего изменения его ключевых условий, манипуляции во время подписания договоров, попытка дезинформации клиентов, попытки путем обмана достичь выплаты клиентами всяких неразумных комиссий и т.д. стали имиджевой :mrgreen: фишкой банка.

К тому же этими двумя банками владеют россияне, хотя сотрудники об этом тщательно умалчивают.

На основании вышеперечисленного вывод делаю однозначный - МЕНЯТЬ банки и закрывать в них счета, не подписывать с ними никаких договоров, тексты которых напоминают работу мошенников.

Сотрудников умных и квалифицированных там уже нет.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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