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банках (гарне і погане) / Укрсоцбанк Альфа-Групп Укрсоцбанк Альфа-Групп + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 925926927928 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 606 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 26% 155 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 20% 121 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 20% 119 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 22% 131 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 13% 80 Всього голосів : 606 Додано: Сер 28 бер, 2018 18:58 GIvanov написав: При этом информация размещена 22.03.2018. Тарифы вступают в действие 30.03.2018. При этом информация размещена 22.03.2018. Тарифы вступают в действие 30.03.2018.

это ещё не самый стрёмный вариант. в октябре 2014 году информацию о изменении в тарифах на сайте разместили через 3 дня после того как они уже начали действовать... это ещё не самый стрёмный вариант. в октябре 2014 году информацию о изменении в тарифах на сайте разместили через 3 дня после того как они уже начали действовать... «Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев Тракторист

Повідомлень: 3365 З нами з: 06.08.08 Подякував: 179 раз. Подякували: 526 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 бер, 2018 19:28 uaprofi написав: Ukrsotsbank написав: uaprofi написав: GIvanov



они раньше феврале предупреждали



и тут один вопрос если не согласен с тарифами они вернут годовую абонплату? они раньше феврале предупреждалии тут один вопрос если не согласен с тарифами они вернут годовую абонплату?

Uaprofi, добрый день! Банк выполнил условия договора, заранее проинформировав клиентов об изменениях тарифов на сайте. Возврат годовой абонплаты не предусмотрен. Uaprofi, добрый день! Банк выполнил условия договора, заранее проинформировав клиентов об изменениях тарифов на сайте. Возврат годовой абонплаты не предусмотрен.





Вы очень интересно рассуждаете.

в данном случае я заплатил за год на перед и за занятие фитнессом и за плавание, а через пол года Вы мне говорите плавание больше в абонемент не входит, а за фитнесс ещё нужно и доплатить.

это справедливо?

это всё говорит о том какая несерьёзная девочка Алла...



или отдавайте все деньги, что были заплаченны, или продолжайте обслуживать на тех же условиях.



а так евочка Алла просто кидает клиентов Вы очень интересно рассуждаете.в данном случае я заплатил за год на перед и за занятие фитнессом и за плавание, а через пол года Вы мне говорите плавание больше в абонемент не входит, а за фитнесс ещё нужно и доплатить.это всё говорит о том какая несерьёзная девочка Алла...или отдавайте все деньги, что были заплаченны, или продолжайте обслуживать на тех же условиях.а так евочка Алла просто кидает клиентов

новых временных сотрудников вместо уволившихся берут лишь тех, кто этого не понимает новых временных сотрудников вместо уволившихся берут лишь тех, кто этого не понимает Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины. buratinyo

Повідомлень: 766 З нами з: 28.04.16 Подякував: 1201 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 бер, 2018 19:38 Тракторист написав: GIvanov написав: При этом информация размещена 22.03.2018. Тарифы вступают в действие 30.03.2018. При этом информация размещена 22.03.2018. Тарифы вступают в действие 30.03.2018.

это ещё не самый стрёмный вариант. в октябре 2014 году информацию о изменении в тарифах на сайте разместили через 3 дня после того как они уже начали действовать... это ещё не самый стрёмный вариант. в октябре 2014 году информацию о изменении в тарифах на сайте разместили через 3 дня после того как они уже начали действовать...

Хватит заниматься здесь демагогией.



Укрсоцбанк принадлежит тем же собственникам, что и Альфа-банк. Поэтому все траблы с Укрсоцбанком это продолжение политики Альфа-банка по отношению к своим клиентам, а именно - невыполнение условий договоров в виде одностороннего изменения его ключевых условий, манипуляции во время подписания договоров, попытка дезинформации клиентов, попытки путем обмана достичь выплаты клиентами всяких неразумных комиссий и т.д. стали имиджевой фишкой банка.



К тому же этими двумя банками владеют россияне, хотя сотрудники об этом тщательно умалчивают.



На основании вышеперечисленного вывод делаю однозначный - МЕНЯТЬ банки и закрывать в них счета, не подписывать с ними никаких договоров, тексты которых напоминают работу мошенников.



Сотрудников умных и квалифицированных там уже нет. Хватит заниматься здесь демагогией.Укрсоцбанк принадлежит тем же собственникам, что и Альфа-банк. Поэтому все траблы с Укрсоцбанком это продолжение политики Альфа-банка по отношению к своим клиентам, а именно - невыполнение условий договоров в виде одностороннего изменения его ключевых условий, манипуляции во время подписания договоров, попытка дезинформации клиентов, попытки путем обмана достичь выплаты клиентами всяких неразумных комиссий и т.д. стали имиджевойфишкой банка.К тому же этими двумя банками владеют россияне, хотя сотрудники об этом тщательно умалчивают.На основании вышеперечисленного вывод делаю однозначный - МЕНЯТЬ банки и закрывать в них счета, не подписывать с ними никаких договоров, тексты которых напоминают работу мошенников.Сотрудников умных и квалифицированных там уже нет. Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины. buratinyo

Повідомлень: 766 З нами з: 28.04.16 Подякував: 1201 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 925926927928 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32 Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32 55029 7091348

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