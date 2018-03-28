Укрсоцбанк Альфа-Групп

это ещё не самый стрёмный вариант. в октябре 2014 году информацию о изменении в тарифах на сайте разместили через 3 дня после того как они уже начали действовать...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 бер, 2018 18:58
это ещё не самый стрёмный вариант. в октябре 2014 году информацию о изменении в тарифах на сайте разместили через 3 дня после того как они уже начали действовать...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Сер 28 бер, 2018 19:28
новых временных сотрудников вместо уволившихся берут лишь тех, кто этого не понимает
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Сер 28 бер, 2018 19:38
Хватит заниматься здесь демагогией.
Укрсоцбанк принадлежит тем же собственникам, что и Альфа-банк. Поэтому все траблы с Укрсоцбанком это продолжение политики Альфа-банка по отношению к своим клиентам, а именно - невыполнение условий договоров в виде одностороннего изменения его ключевых условий, манипуляции во время подписания договоров, попытка дезинформации клиентов, попытки путем обмана достичь выплаты клиентами всяких неразумных комиссий и т.д. стали имиджевой фишкой банка.
К тому же этими двумя банками владеют россияне, хотя сотрудники об этом тщательно умалчивают.
На основании вышеперечисленного вывод делаю однозначный - МЕНЯТЬ банки и закрывать в них счета, не подписывать с ними никаких договоров, тексты которых напоминают работу мошенников.
Сотрудников умных и квалифицированных там уже нет.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Чет 29 бер, 2018 08:57
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