Укрсоцбанк Альфа-Групп

uaprofi написав:

Ukrsotsbank написав: uaprofi написав: GIvanov



они раньше феврале предупреждали



и тут один вопрос если не согласен с тарифами они вернут годовую абонплату? они раньше феврале предупреждалии тут один вопрос если не согласен с тарифами они вернут годовую абонплату?

Uaprofi, добрый день! Банк выполнил условия договора, заранее проинформировав клиентов об изменениях тарифов на сайте. Возврат годовой абонплаты не предусмотрен. Uaprofi, добрый день! Банк выполнил условия договора, заранее проинформировав клиентов об изменениях тарифов на сайте. Возврат годовой абонплаты не предусмотрен.

Вы очень интересно рассуждаете.в данном случае я заплатил за год на перед и за занятие фитнессом и за плавание, а через пол года Вы мне говорите плавание больше в абонемент не входит, а за фитнесс ещё нужно и доплатить.это всё говорит о том какая несерьёзная девочка Алла...или отдавайте все деньги, что были заплаченны, или продолжайте обслуживать на тех же условиях.а так евочка Алла просто кидает клиентов