Укрсоцбанк Альфа-Групп

и тут один вопрос если не согласен с тарифами они вернут годовую абонплату?
Uaprofi, добрый день! Банк выполнил условия договора, заранее проинформировав клиентов об изменениях тарифов на сайте. Возврат годовой абонплаты не предусмотрен.
Вы очень интересно рассуждаете. в данном случае я заплатил за год на перед и за занятие фитнессом и за плавание, а через пол года Вы мне говорите плавание больше в абонемент не входит, а за фитнесс ещё нужно и доплатить. это справедливо? это всё говорит о том какая несерьёзная девочка Алла...
или отдавайте все деньги, что были заплаченны, или продолжайте обслуживать на тех же условиях.
а так евочка Алла просто кидает клиентов
новых временных сотрудников вместо уволившихся берут лишь тех, кто этого не понимает
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
GIvanov написав:При этом информация размещена 22.03.2018. Тарифы вступают в действие 30.03.2018.
это ещё не самый стрёмный вариант. в октябре 2014 году информацию о изменении в тарифах на сайте разместили через 3 дня после того как они уже начали действовать...
Хватит заниматься здесь демагогией.
Укрсоцбанк принадлежит тем же собственникам, что и Альфа-банк. Поэтому все траблы с Укрсоцбанком это продолжение политики Альфа-банка по отношению к своим клиентам, а именно - невыполнение условий договоров в виде одностороннего изменения его ключевых условий, манипуляции во время подписания договоров, попытка дезинформации клиентов, попытки путем обмана достичь выплаты клиентами всяких неразумных комиссий и т.д. стали имиджевой фишкой банка.
К тому же этими двумя банками владеют россияне, хотя сотрудники об этом тщательно умалчивают.
На основании вышеперечисленного вывод делаю однозначный - МЕНЯТЬ банки и закрывать в них счета, не подписывать с ними никаких договоров, тексты которых напоминают работу мошенников.
Сотрудников умных и квалифицированных там уже нет.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo написав:К тому же этими двумя банками владеют россияне, хотя сотрудники об этом тщательно умалчивают.
информация о собственниках банков есть в открытом доступе на сайте НБУ и на сайте банка, так что прежде чем довать не совсем достоверную информация стоит всё же с ней ознакомиться, так как не все собственники имеют гражданство России, а среди них есть также граждане Израиля, а 9,9% акций в Люксембургском холдинге, которому принадлежит украинский банк, владеет итальянская группа Уникредит...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
buratinyo написав:К тому же этими двумя банками владеют россияне, хотя сотрудники об этом тщательно умалчивают.
информация о собственниках банков есть в открытом доступе на сайте НБУ и на сайте банка, так что прежде чем довать не совсем достоверную информация стоит всё же с ней ознакомиться, так как не все собственники имеют гражданство России, а среди них есть также граждане Израиля, а 9,9% акций в Люксембургском холдинге, которому принадлежит украинский банк, владеет итальянская группа Уникредит...
ссылочку дайте, посмотрим, проверим.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo написав:К тому же этими двумя банками владеют россияне, хотя сотрудники об этом тщательно умалчивают.
информация о собственниках банков есть в открытом доступе на сайте НБУ и на сайте банка, так что прежде чем довать не совсем достоверную информация стоит всё же с ней ознакомиться, так как не все собственники имеют гражданство России, а среди них есть также граждане Израиля, а 9,9% акций в Люксембургском холдинге, которому принадлежит украинский банк, владеет итальянская группа Уникредит...