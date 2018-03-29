Укрсоцбанк Альфа-Групп

Напишите заяву, пусть на благотворительность отдадут.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 бер, 2018 20:55
Напишите заяву, пусть на благотворительность отдадут.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 29 бер, 2018 20:55
некоторые платёжные сервисы пропускают пополнения мобильного или интернета на такие мелкие суммы, но тяжело угадать с суммой, так как блокировка происходит с запасом процентов 10%, так что потратиться в ноль практически невозможно...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Чет 29 бер, 2018 21:04
Только почему-то 2 крупнейших акционера-типа-не-гражданина-россии (Фридман и Хан) оказались в кремлёвском докладе минфина США. Полный список доклада легко гуглится.
Додано: Чет 29 бер, 2018 21:17
обнулить можно в кассе.
но с завтрашнего дня они за обслуживание карт (даже для вкладчиков) будут сдирать 20 грн / 1 USD / 1 EUR в месяц, что-бы этого избежать нужно (можно) делать 8 операций.
просто если делать 8 операций по 1 грн (мобилка) они скорей всего будут снимать за конвертацию ещё по плюс 1 центу.
у меня нет не малейшего желания дарить им даже эти 8 центов.
вот и интересуют где что продают полезного на мелкие суммы, особенно интересует евроценты
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Додано: Чет 29 бер, 2018 21:29
а что вас смущает? да крупнейшие акционеры граждане Израиля постоянно проживающие в Лондоне, а следовательно как физические лица являются налоговыми резидентами Великобритании. кстати один из этих товарищей уроженец Львова...
почему они оказались в каких либо списках минфина США лучше спросить у минфина США...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Чет 29 бер, 2018 21:31
это по каким картам? по картам в пакете депозитный, которые в ИБ светятся как зарплатные пока подобных изменений не видел...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: П'ят 30 бер, 2018 08:26
Добрый день, Тракторист! Изменения касаются карт по тарифным пакетам "Champion", "Gold", "Platinum" и "Carbon". Информация с изменениями размещена по адресу:
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