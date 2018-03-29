Укрсоцбанк Альфа-Групп

Додано: Чет 29 бер, 2018 21:17

Тракторист написав: uaprofi написав: что где полезного можно купить онлайн на 0.01долл и 0.01евро ну или на 0.02 буржуйских денег? что где полезного можно купить онлайн на 0.01долл и 0.01евро ну или на 0.02 буржуйских денег?

некоторые платёжные сервисы пропускают пополнения мобильного или интернета на такие мелкие суммы, но тяжело угадать с суммой, так как блокировка происходит с запасом процентов 10%, так что потратиться в ноль практически невозможно... некоторые платёжные сервисы пропускают пополнения мобильного или интернета на такие мелкие суммы, но тяжело угадать с суммой, так как блокировка происходит с запасом процентов 10%, так что потратиться в ноль практически невозможно...

обнулить можно в кассе.но с завтрашнего дня они за обслуживание карт (даже для вкладчиков) будут сдирать 20 грн / 1 USD / 1 EUR в месяц, что-бы этого избежать нужно (можно) делать 8 операций.просто если делать 8 операций по 1 грн (мобилка) они скорей всего будут снимать за конвертацию ещё по плюс 1 центу.у меня нет не малейшего желания дарить им даже эти 8 центов.вот и интересуют где что продают полезного на мелкие суммы, особенно интересует евроценты