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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 926927928929

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 20:55

  uaprofi написав:что где полезного можно купить онлайн на 0.01долл и 0.01евро ну или на 0.02 буржуйских денег?

Напишите заяву, пусть на благотворительность отдадут.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 20:55

  uaprofi написав:что где полезного можно купить онлайн на 0.01долл и 0.01евро ну или на 0.02 буржуйских денег?

некоторые платёжные сервисы пропускают пополнения мобильного или интернета на такие мелкие суммы, но тяжело угадать с суммой, так как блокировка происходит с запасом процентов 10%, так что потратиться в ноль практически невозможно...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 21:04

  Тракторист написав:сайт Укрсоцбанка - https://www.ukrsotsbank.com/ABHH/

сайт Альфы - https://alfabank.ua/about/informaciya-pro-bank

сайт НБУ - https://bank.gov.ua/files/Shareholders/ ... 180101.pdf

обратите внимание что гражданам России принадлежит только примерно 1/3 акций

Только почему-то 2 крупнейших акционера-типа-не-гражданина-россии (Фридман и Хан) оказались в кремлёвском докладе минфина США. Полный список доклада легко гуглится.
Julio
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 21:17

  Тракторист написав:
  uaprofi написав:что где полезного можно купить онлайн на 0.01долл и 0.01евро ну или на 0.02 буржуйских денег?

некоторые платёжные сервисы пропускают пополнения мобильного или интернета на такие мелкие суммы, но тяжело угадать с суммой, так как блокировка происходит с запасом процентов 10%, так что потратиться в ноль практически невозможно...


обнулить можно в кассе.

но с завтрашнего дня они за обслуживание карт (даже для вкладчиков) будут сдирать 20 грн / 1 USD / 1 EUR в месяц, что-бы этого избежать нужно (можно) делать 8 операций.

просто если делать 8 операций по 1 грн (мобилка) они скорей всего будут снимать за конвертацию ещё по плюс 1 центу.
у меня нет не малейшего желания дарить им даже эти 8 центов.

вот и интересуют где что продают полезного на мелкие суммы, особенно интересует евроценты
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uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 21:29

  Julio написав:
  Тракторист написав:сайт Укрсоцбанка - https://www.ukrsotsbank.com/ABHH/

сайт Альфы - https://alfabank.ua/about/informaciya-pro-bank

сайт НБУ - https://bank.gov.ua/files/Shareholders/ ... 180101.pdf

обратите внимание что гражданам России принадлежит только примерно 1/3 акций

Только почему-то 2 крупнейших акционера-типа-не-гражданина-россии (Фридман и Хан) оказались в кремлёвском докладе минфина США. Полный список доклада легко гуглится.

а что вас смущает? да крупнейшие акционеры граждане Израиля постоянно проживающие в Лондоне, а следовательно как физические лица являются налоговыми резидентами Великобритании. кстати один из этих товарищей уроженец Львова... :mrgreen:

почему они оказались в каких либо списках минфина США лучше спросить у минфина США...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 21:31

  uaprofi написав:но с завтрашнего дня они за обслуживание карт (даже для вкладчиков) будут сдирать 20 грн / 1 USD / 1 EUR в месяц

это по каким картам? по картам в пакете депозитный, которые в ИБ светятся как зарплатные пока подобных изменений не видел...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 08:26

  Тракторист написав:
  uaprofi написав:но с завтрашнего дня они за обслуживание карт (даже для вкладчиков) будут сдирать 20 грн / 1 USD / 1 EUR в месяц

это по каким картам? по картам в пакете депозитный, которые в ИБ светятся как зарплатные пока подобных изменений не видел...

Добрый день, Тракторист! Изменения касаются карт по тарифным пакетам "Champion", "Gold", "Platinum" и "Carbon". Информация с изменениями размещена по адресу: https://ru.ukrsotsbank.com/operating_changes/view/145/.
Ukrsotsbank
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:38

Ukrsotsbank

снятие по картам "чемпион" в кассе (в банкомате) которое произойдёт в этом месяце 30,31 марта (но не проведётся по счёту в этом месяце), вы согласно тарифов учитываете в этом месяце или оно войдёт в лимиты апреля?
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uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:47

  uaprofi написав:Ukrsotsbank

снятие по картам "чемпион" в кассе (в банкомате) которое произойдёт в этом месяце 30,31 марта (но не проведётся по счёту в этом месяце), вы согласно тарифов учитываете в этом месяце или оно войдёт в лимиты апреля?

Добрый день, uaprofi! Операции за 30 и 31 марта будут учитываться в марте, на апрель они не влияют. Эта комиссия удерживается в день проведения операции.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:47

  Ukrsotsbank написав:
  uaprofi написав:Ukrsotsbank

снятие по картам "чемпион" в кассе (в банкомате) которое произойдёт в этом месяце 30,31 марта (но не проведётся по счёту в этом месяце), вы согласно тарифов учитываете в этом месяце или оно войдёт в лимиты апреля?

Добрый день, uaprofi! Операции за 30 и 31 марта будут учитываться в марте, на апрель они не влияют. Эта комиссия удерживается в день проведения операции.


спасибо за ответ, но в калл-центре почему то сказали что по дате проводки по счёту это уже или :lol: или :evil:

интересно также Ваше мнение насчёт такого:
у меня к карте "чемпион" есть допка, вопросы:
1. чтобы НЕ платить комиссию 20 грн. нужно провести 8 операций всего или 8 операций по каждой карте?
2. лимит для бесплатного снятия в банкомате укрсоца будет 5000 по каждой карте (т.е. суммарно 10000 по счёту) или 5000 всего?
3. снятие нала в кассе скартой 2 раза по каждой карте или 2 раза всего?
...
uaprofi
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