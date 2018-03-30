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банках (гарне і погане) / Укрсоцбанк Альфа-Групп Укрсоцбанк Альфа-Групп + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 927928929930 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 606 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 26% 155 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 20% 121 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 20% 119 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 22% 131 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 13% 80 Всього голосів : 606 Додано: Суб 31 бер, 2018 08:57 Тракторист написав: buratinyo написав: Тракторист написав: информация о собственниках банков есть в открытом доступе на сайте НБУ и на сайте банка, так что прежде чем довать не совсем достоверную информация стоит всё же с ней ознакомиться, так как не все собственники имеют гражданство России, а среди них есть также граждане Израиля, а 9,9% акций в Люксембургском холдинге, которому принадлежит украинский банк, владеет итальянская группа Уникредит... информация о собственниках банков есть в открытом доступе на сайте НБУ и на сайте банка, так что прежде чем довать не совсем достоверную информация стоит всё же с ней ознакомиться, так как не все собственники имеют гражданство России, а среди них есть также граждане Израиля, а 9,9% акций в Люксембургском холдинге, которому принадлежит украинский банк, владеет итальянская группа Уникредит...

ссылочку дайте, посмотрим, проверим. ссылочку дайте, посмотрим, проверим.

сайт Укрсоцбанка - https://www.ukrsotsbank.com/ABHH/



сайт Альфы - https://alfabank.ua/about/informaciya-pro-bank



сайт НБУ - https://bank.gov.ua/files/Shareholders/ ... 180101.pdf



обратите внимание что гражданам России принадлежит только примерно 1/3 акций сайт Укрсоцбанка -сайт Альфы -сайт НБУ -обратите внимание что гражданам России принадлежит только примерно 1/3 акций

В Ваших словах манипуляция или Вы не смогли разобраться в примитивном отчете НБУ.



Обратите внимание, что если сложить доли первых четырех участников, то получается, что более 80% Укрсоцбанка принадлежит россиянам. Правда, пару человек из четверки акционеров уже живет в Израиле. Но оба они выходцы из России, а это о многом говорит. Считать их не россиянами это все равно, что считать Саакашвили коренным украинцем, как это было недавно.



Что касается холдинга ABH Holdings S.A., то он давно считается российским. Не просто так ведь, как думаете? И то, что в его состав вошел UniСredit, ни о чем не говорит, если вспомнить причину. Ведь UniСredit вошел в состав миноритарием после бартерной сделки в результате которой UniСredit фактически лишился Укрсоцбанка, в котором он поднял уровень качества обслуживания до фантастических высот в свое время. Возможно UniСredit испугался грамотного регулирования Гонтаревой, а результате которого в Украине осталось из более чем 200 только 84 банка!!! Тут любой инвестор обеспокоился бы, не только UniСredit, который просто продал банк с надеждой, что российский капитал Гонтарева побоится трогать. Она попыталась вроде бы, но потом резко ушла вдруг в отпуск, типа, навсегда. Подробности не известны.



После этого ABH Holdings S.A. понял, что клиентов банков в Украине защищать точно никто не будет, ведь инвесторов же грабят и тоже начал грабить. Комиссию в 2% за снятие наличных со своего счета иначе как грабежом назвать нельзя!!!



Пошел этот банк агрессора и его акционеры куда подальше!!! В Ваших словах манипуляция или Вы не смогли разобраться в примитивном отчете НБУ.Обратите внимание, что если сложить доли первых четырех участников, то получается, что более 80% Укрсоцбанка принадлежит россиянам. Правда, пару человек из четверки акционеров уже живет в Израиле. Но оба они выходцы из России, а это о многом говорит. Считать их не россиянами это все равно, что считать Саакашвили коренным украинцем, как это было недавно.Что касается холдинга ABH Holdings S.A., то он давно считается российским. Не просто так ведь, как думаете? И то, что в его состав вошел UniСredit, ни о чем не говорит, если вспомнить причину. Ведь UniСredit вошел в состав миноритарием после бартерной сделки в результате которой UniСredit фактически лишился Укрсоцбанка, в котором он поднял уровень качества обслуживания до фантастических высот в свое время. Возможно UniСredit испугался грамотного регулирования Гонтаревой, а результате которого в Украине осталось из более чем 200 только 84 банка!!! Тут любой инвестор обеспокоился бы, не только UniСredit, который просто продал банк с надеждой, что российский капитал Гонтарева побоится трогать. Она попыталась вроде бы, но потом резко ушла вдруг в отпуск, типа, навсегда. Подробности не известны.После этого ABH Holdings S.A. понял, что клиентов банков в Украине защищать точно никто не будет, ведь инвесторов же грабят и тоже начал грабить. Комиссию в 2% за снятие наличных со своего счета иначе как грабежом назвать нельзя!!!Пошел этот банк агрессора и его акционеры куда подальше!!! Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины. buratinyo

Повідомлень: 775 З нами з: 28.04.16 Подякував: 1209 раз. Подякували: 208 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 бер, 2018 11:19 buratinyo, вы уж определитесь в ваших претензиях к банку. сначала вы пишите, что сотрудники о чём-то умалчивают и скрывают информацию:



buratinyo написав: К тому же этими двумя банками владеют россияне, хотя сотрудники об этом тщательно умалчивают. К тому же этими двумя банками владеют россияне, хотя сотрудники об этом тщательно умалчивают.

я вам ответил, что вся информация есть в открытом доступе на сайте банка и НБУ. вы попросили прислать ссылки и я их прислал. теперь у вас появились новые претензии к банку - это ваше право, но всё же не стоит всё связанное с Россией или российским капиталом встречать в штыки...



с точки зрения исторического опыта и здравого смысла капитал не имеет национальности, а значительно более важно где уплачиваются налоги. с этой точке зрения нет большой разницы между гражданами Израиля, которые являются налоговыми резидентами Великобритании и являющиеся основными собственниками Альфы и Укрсоца и например главным "патриотом" Украины г-ном порошенко, который имеет и что самое интересное расширяет бизнес в России и платит там налоги от этого бизнеса, а доходы от украинских бизнесов скрывающий в панамских и других офшорах...



я 11 лет клиент Укрсоцбанка и 9 лет клиент Альфы и моё личное мнение, что это вполне нормальные украинские банки (не без недостатков и проблем) с которыми вполне можно работать. просто не стоит ожидать от банка "манны небесной", а чётко понимать что у банка и клиента несколько разные задачи и желания... , вы уж определитесь в ваших претензиях к банку. сначала вы пишите, что сотрудники о чём-то умалчивают и скрывают информацию:я вам ответил, что вся информация есть в открытом доступе на сайте банка и НБУ. вы попросили прислать ссылки и я их прислал. теперь у вас появились новые претензии к банку - это ваше право, но всё же не стоит всё связанное с Россией или российским капиталом встречать в штыки...с точки зрения исторического опыта и здравого смысла капитал не имеет национальности, а значительно более важно где уплачиваются налоги. с этой точке зрения нет большой разницы между гражданами Израиля, которые являются налоговыми резидентами Великобритании и являющиеся основными собственниками Альфы и Укрсоца и например главным "патриотом" Украины г-ном порошенко, который имеет и что самое интересное расширяет бизнес в России и платит там налоги от этого бизнеса, а доходы от украинских бизнесов скрывающий в панамских и других офшорах...я 11 лет клиент Укрсоцбанка и 9 лет клиент Альфы и моё личное мнение, что это вполне нормальные украинские банки (не без недостатков и проблем) с которыми вполне можно работать. просто не стоит ожидать от банка "манны небесной", а чётко понимать что у банка и клиента несколько разные задачи и желания... «Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев Тракторист

Повідомлень: 3407 З нами з: 06.08.08 Подякував: 179 раз. Подякували: 529 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 бер, 2018 14:08 Тракторист



месяц назад продлевала депо и хотела снять проц-ты. так они мне приказали 1% комиссии с процентов. это нормально? продлила вместе с процентами и заказала карточку. которая поможет снять без комиссии brainybird Повідомлень: 553 З нами з: 13.03.14 Подякував: 151 раз. Подякували: 45 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 бер, 2018 14:48 brainybird написав: Тракторист



месяц назад продлевала депо и хотела снять проц-ты. так они мне приказали 1% комиссии с процентов. это нормально? продлила вместе с процентами и заказала карточку. которая поможет снять без комиссии месяц назад продлевала депо и хотела снять проц-ты. так они мне приказали 1% комиссии с процентов. это нормально? продлила вместе с процентами и заказала карточку. которая поможет снять без комиссии

за 11 лет это уже как минимум 3-й раз когда вводится комиссия за снятие с текущего счёта - такая ситуация была при украинских собствениках, потом итальянских и вот теперь после покупки банка Альфой, но при этом в банке всегда была возможность снять деньги без комиссии, но с несколько большим количеством телодвижений... настораживает ваше выражение "заказала", так как в банке есть бесплатные предвыпущенные карты для депозитных клиентов, оформление и получение которой занимает до 10-15 минут. если же вам выпускают какую-то другую карту, то это или из-за незнания персонала (в банке большая текучка кадров) или из-за злого умысла - в этом случае прежде чем получать её сначала точно выясните какая это карта и какие по ней действуют тарифы... за 11 лет это уже как минимум 3-й раз когда вводится комиссия за снятие с текущего счёта - такая ситуация была при украинских собствениках, потом итальянских и вот теперь после покупки банка Альфой, но при этом в банке всегда была возможность снять деньги без комиссии, но с несколько большим количеством телодвижений... настораживает ваше выражение "заказала", так как в банке есть бесплатные предвыпущенные карты для депозитных клиентов, оформление и получение которой занимает до 10-15 минут. если же вам выпускают какую-то другую карту, то это или из-за незнания персонала (в банке большая текучка кадров) или из-за злого умысла - в этом случае прежде чем получать её сначала точно выясните какая это карта и какие по ней действуют тарифы... «Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев Тракторист

Повідомлень: 3407 З нами з: 06.08.08 Подякував: 179 раз. Подякували: 529 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 927928929930 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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